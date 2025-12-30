Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Προειδοποίηση Eurostar για σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις

Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις προκαλεί βλάβη στη σήραγγα της Μάγχης, με τη Eurostar να προειδοποιεί τους επιβάτες για εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, έχει εντοπιστεί πρόβλημα ηλεκτροδότησης στην εναέρια παροχή ρεύματος εντός της σήραγγας, καθώς και επακόλουθη βλάβη στο τρένο Le Shuttle, γεγονός που επηρεάζει σοβαρά τη λειτουργία των δρομολογίων.

Η Eurostar, συστήνει στους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία, ενώ ξεκαθαρίζει πως όσοι δεν διαθέτουν ήδη εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσέρχονται στους σταθμούς.

«Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στον σταθμό εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε. Λυπούμαστε που τα τρένα που μπορούν να λειτουργήσουν υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παρέμβαση και από τη National Rail

Ανακοίνωση εξέδωσε και η National Rail, η οποία καλεί επίσης τους επιβάτες να μεταθέσουν τα ταξίδια τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα στην παροχή ρεύματος ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και αιφνίδιες ακυρώσεις στα δρομολόγια μεταξύ του διεθνούς σταθμού St Pancras στο Λονδίνο και του Paris Nord.

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για μια διαφορετική ημερομηνία», σημειώνει η National Rail, εντείνοντας την ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων.