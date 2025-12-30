Politico: Ανησυχία για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο λόγω εντάσεων με την Τουρκία

Η περίπλοκη σχέση ανάμεσα στην Κύπρο και την Τουρκία αναμένεται να ρίξει σκιά στις προσπάθειες της Λευκωσίας να καθοδηγήσει τα ζητήματα άμυνας κατά τη διάρκεια της επικείμενης θητείας της στην προεδρία της ΕΕ.

Διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζονται για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο από την Κύπρο, μια χώρα με ουδέτερο καθεστώς, σε μια περίοδο όπου η άμυνα βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας, αναφέρει το Politico.

Ο κύριος λόγος ανησυχίας είναι ότι η Κύπρος, έχοντας μακροχρόνιες εντάσεις με την Τουρκία και σε σύμπλευση με τη χώρα μας, αρνείται να επιτρέψει στενότερη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Άγκυρας.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι» ότι η Κύπρος θα αφήσει την εχθρότητά της απέναντι στην Τουρκία να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τομέα της άμυνας, ανέφερε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Έκανε λόγο για ζητήματα όπως η προσπάθεια της Τουρκίας να συμμετάσχει σε κοινές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 150 δισ. ευρώ “Security Action for Europe (SAFE)”, καθώς και για τη γενικότερη εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ.

Οι φιλοδοξίες αυτές αποτελούν τεράστια πρόκληση για ένα νησί 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων, διαιρεμένο σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος με ελληνική πλειοψηφία και σε μια τουρκοκυπριακή οντότητα που προστατεύεται από τουρκικά στρατεύματα και αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητη μόνο από την Άγκυρα.

Ωστόσο, η Κύπρος, η οποία είχε αναλάβει ξανά την προεδρία το 2012, επιμένει ότι θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις σχέσεις.

«Βήμα βήμα η προσέγγιση», λέει ο Χριστοδουλίδης

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι το κλειδί είναι να συμφωνήσει η Τουρκία να επιτρέψει την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα «Συνεταιρισμός για την Ειρήνη» (Partnership for Peace), που θεωρείται πρώτο βήμα για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η Κύπρος θα άρει σταδιακά τα εμπόδια για στενότερη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας.

«Μπορούμε να φανταστούμε μια προσέγγιση βήμα-βήμα, με κινήσεις της Τουρκίας για την ένταξη της Κύπρου στο PfP και παράλληλες θετικές εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας», είπε ο Χριστοδουλίδης.

Η προεδρία της ΕΕ εναλλάσσεται μεταξύ των κρατών μελών κάθε έξι μήνες. Το κύριο καθήκον του κατόχου της είναι να προεδρεύει στις συνεδριάσεις των υπουργών της ΕΕ και να εκπροσωπεί τις θέσεις των χωρών στις νομοθετικές διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Κύπρος θα πρέπει να προωθήσει διάφορα θέματα άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών σχεδίων για την εφαρμογή του SAFE, τα οποία πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο. Επίσης, είναι πιθανό να χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις εταιρείες άμυνας.

«Ελπίζω ότι αυτές οι υποχρεώσεις για την ανάπτυξη των αμυντικών μας δυνατοτήτων θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην προεδρία», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κούμπλιους στο POLITICO.

Κύπριοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι κατανοούν τη σημασία του ζητήματος. «Η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και η υποστήριξη προς την Ουκρανία, θα αποτελέσουν κορυφαίες προτεραιότητες για την κυπριακή προεδρία», δήλωσε η αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραούνα στο POLITICO.

Ωστόσο, η διαρκής εχθρότητα μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες ενίσχυσης των αμυντικών δεσμών με την Άγκυρα.

«Πρέπει να δείξουμε ενότητα» απέναντι στην απειλή της Ρωσίας, δήλωσε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τα επικείμενα αμυντικά σχέδια της ΕΕ θα «υπονομεύσει αυτό το στόχο».