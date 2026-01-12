Η τύχη των δασμών κρίνεται στο Ανώτατο Δικαστήριο - Τραμπ: «Την πατήσαμε» αν κριθούν παράνομοι

Την τελική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το κατά πόσο είναι ή δεν είναι παράνομοι οι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένει από μέρα σε μέρα ο ίδιος σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος εκτιμά πως εάν είναι κατηγορηματικά εναντίον της πολιτικής του τότε, όπως έγραψε, οι ΗΠΑ «θα την πατήσουν» αφού σε μια τέτοια περίπτωση η αμερικανική κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να αποζημιώσει «με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» τις αμερικανικές εταιρείες.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, o Tram υποστήριξε ότι ανάλογες αξιώσεις θα έχουν και οι χώρες αλλά και οι επιχειρήσεις στις οποίες επιβλήθηκαν οι αυστηροί φόροι στα προϊόντα τους τον περασμένο Απρίλιο.

«Την πατήσαμε» εάν υλοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο, διαβεβαίωσε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα ήταν σε θέση» να καταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά.

«Όσοι υποστηρίζουν ότι αυτό θα γινόταν γρήγορα και απλά, δίνουν μόνο μια λανθασμένη, ακατανόητη και ανακριβή απάντηση σε αυτό το πελώριο και σύνθετο ερώτημα (…) Θα χρειαστούν πολλά χρόνια απλώς και μόνο για να καθοριστεί το ποσό», επέμεινε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ υπερέβη εαυτόν;

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται τις επόμενες ημέρες να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας των δασμών, που παρουσιάστηκαν λαθεμένα ως «αμοιβαίοι» από τον Τραμπ.

Θεωρητικά, στόχευαν τις χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα και ο Τραμπ τους παρουσίασε ως εργαλείο εξισορρόπησης αλλά και πρόσθετο έσοδο για το ομοσπονδιακό κράτος, την ώρα που επιδίωκε να μειώσει τις εισαγωγές στη χώρα. Πολλές Πολιτείες, που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, αλλά και μικρές επιχειρήσεις, θεωρούν ότι ο Τραμπ υπερέβη των εξουσιών του όταν επέβαλε δασμούς σε όλα τα προϊόντα, φέρνοντας ως επιχείρημα την εθνική ασφάλεια.

Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εξέτασαν τα επιχειρήματα των εναγόντων έκριναν ότι η επιβολή δασμών αδιακρίτως υπερβαίνει τις εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου. Αρνήθηκαν όμως να τους ακυρώσουν μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση.

Πολλές εταιρείες, όπως οι αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων (όπως η ιαπωνική Toyota) ή ντόπιες, όπως η αλυσίδα σουπερμάρκετ Costco έχουν ήδη προσφύγει στο αμερικανικό Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου ζητώντας αποζημίωση για τους δασμούς, με την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα τους κρίνει αντισυνταγματικούς.