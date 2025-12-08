Κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι στο Λονδίνο- Σκεπτικός ο Μερτς - Μακρόν: «Έχουμε διαπραγματευτικά χαρτιά»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη, καθώς οι διαπραγματεύσεις για έναν πιθανό τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ, επικεντρώθηκε στην στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, στις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας και στο αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ουκρανίας σχετικά με τις εδαφικές παραχωρήσεις που απαιτεί η Μόσχα.

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να στηρίξει την τρέχουσα φάση της σύγκρουσης χωρίς στενό συντονισμό μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την Αμερική και υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την Ευρώπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ζελένσκι. «Γι' αυτό οι σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από κοινού» προσέθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στο Λονδίνο με τους Κιρ Στάρμερ, Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς / Reuters

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν την πολιτική και στρατιωτική τους υποστήριξη προς το Κίεβο με τον Μακρόν να τονίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να κατέχει «ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί», επισημαίνοντας τη συνεχιζόμενη παράδοση όπλων προς την Ουκρανία και την αυξανόμενη πίεση στην οικονομία της Ρωσίας από τις δυτικές κυρώσεις. Τα σχόλιά του απηχούν τον πρόσφατο ευρωπαϊκό εκνευρισμό με τις δηλώσεις των ΗΠΑ που υποδηλώνουν ότι η Ουκρανία δεν έχει διαπραγματευτική ισχύ.

Από την άλλη, ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς υιοθέτησε μια πιο σκληρή γραμμή, χαρακτηρίζοντας την εισβολή της Ρωσίας ως άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Η μοίρα της Ουκρανίας είναι συνδεδεμένη με την μοίρα της Ευρώπης», είπε, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για βασικά στοιχεία της ειρηνευτικής πρότασης που συνέταξαν οι ΗΠΑ. «Έχουμε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με ορισμένες διατάξεις. Αλλά αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ».

Σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι πέντε ηγέτες στόχευαν να ενισχύσουν την επιρροή του Ζελένσκι απέναντι σε αυτό που θεωρούν απαράδεκτες ρωσικές απαιτήσεις, ιδίως στην επιμονή της Μόσχας για πλήρη έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Sky News, σε φυλλάδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση, το Παρίσι σκιαγράφησε δύο στόχους των σημερινών συνομιλιών και των ευρύτερων διπλωματικών προσπαθειών:

Παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία

Σχεδιασμός της ανασυγκρότησης της χώρας

Almanya Başbakanı Merz, İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesi başladı.pic.twitter.com/kCzejm2OTj — Popüler Gazete (@populergazeteTR) December 8, 2025

«Να διασφαλίσουμε την ασφάλεια»

Σε ομιλία του το βράδυ της Κυριακής, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι ενώ η διπλωματία θα συνεχιστεί, η άμεση προτεραιότητα της Ουκρανίας παραμένει η στρατιωτική ανθεκτικότητα. «Πρώτα και κύρια, η ασφάλεια, η ανθεκτικότητα, η αεράμυνα και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση», σημείωσε. «Μόνο μετά από αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για κοινές θέσεις στις διαπραγματεύσεις».

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει η κεντρική γραμμή. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η Ουάσινγκτον, η Μόσχα και το Κίεβο δεν μπορούν να συμφωνήσουν όσον αφορά στην ανατολική Ουκρανία. «Δεν υπάρχει ενιαίο όραμα για το Ντονμπάς», τόνισε.

Πάντως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποχώρησε από το Λονδίνο και βρίσκεται καθ' οδόν προς τις Βρυξέλλες όπου την Τρίτη θα συναντηθεί με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ αλλά και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.