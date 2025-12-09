Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ Λάρι υποδέχτηκε τον Ζελένσκι αλλά... τον ξέχασαν απ' έξω

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε, εκτός από τον Κιρ Στάρμερ, και ο Λάρι, ο γάτος σύμβολο της Ντάουνινγκ Στριτ. Το χαριτωμένο αιλουροειδές έκανε την εμφάνισή του το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στο κατώφλι του πρωθυπουργικού γραφείου τη στιγμή που ο Ουκρανός πρόεδρος κατέφθανε για συνάντηση κορυφής με τους Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς.

Όταν ο Στάρμερ άνοιξε την πόρτα και βγήκε για να υποδεχθεί τον Ουκρανό ομόλογό του, ο Λάρι ακολούθησε και στάθηκε στο πεζοδρόμιο δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στη συνέχεια έκανε μερικές βόλτες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αστειεύεται με την εμφάνισή του στον Κιρ Στάρμερ. Μάλιστα, ο Λάρι δεν δίστασε να ποζάρει στην αναμνηστική φωτογραφία των δυο ηγετών πριν εισέλθουν στο γραφείο.

Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, παρών στη συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι / Reuters

Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, παρών στη συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι / Reuters

Ξέχασαν τον Λάρι για τρία λεπτά στη βροχή

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της συνάντησης, αλλά και του βροχερού καιρού, ο Στάρμερ και ο Ζελένσκι κατευθύνθηκαν προς το εσωτερικό του κτιρίου με αποτέλεσμα να ξεχάσουν τον Λάρι έξω για τουλάχιστον τρία λεπτά.

Μόλις ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κατέφθασε για να συμμετάσχει στη συνάντηση Κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Λάρι κατάφερε να μπει πάλι στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σημειώνεται ότι ο Λάρι ασκεί τα καθήκοντά του στο πρωθυπουργικό γραφείο εδώ και 13,5 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θητείας του ως «Ανώτατος κυνηγός ποντικών του Ηνωμένου Βασιλείου» (Chief Mouser), έχει ζήσει στην Ντάουνινγκ Στριτ περισσότερο από κάθε πρωθυπουργό από τα τέλη του 19ου αιώνα – μονάχα τέσσερις επικεφαλής της κυβέρνησης παρέμειναν για μεγαλύτερο διάστημα στο αξίωμα.