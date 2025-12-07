Σκληρό... ροκ κατά Ουκρανίας και Ζελένσκι από τον Τραμπ Jr: «Είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία»

Ο πρωτότοκος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σε συνέδριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, και αναφέρθηκε με πολύ σκληρή γλώσσα στην Ουκρανία αλλά και στον πρόεδρό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μπορεί να μην έχει κάποια επίσημη θέση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποτελεί ωστόσο κεντρική πολιτική φιγούρα ιδιαίτερα στο κίνημα MAGA και εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ουκρανίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας για μεταξύ άλλων για διαφθορά, ενώ ανέφερε ότι ο πατέρας του ενδέχεται να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Τραμπ, έχει εμπλακεί πολύ σοβαρά στο να τελειώσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία με την κυβέρνησή του να έχει δημιουργήσει ένα σχέδιο 28 σημείων έτσι ώστε οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν.



Σε μια εκτενή αναφορά του κατά της συνέχισης των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε επίσης ότι οι «διεφθαρμένοι» πλούσιοι της Ουκρανίας είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, αφήνοντας «αυτό που θεωρούσαν τάξη των χωρικών» να πολεμήσει, αναφέρει στο σχετικό δημοσίευμά του ο Guardian.

Ο Ζελένσκι και... η αριστερά

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρατείνει τον πόλεμο επειδή γνωρίζει ότι δεν θα κέρδιζε ποτέ εκλογές εάν αυτός τελείωνε. Είπε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «θεότητα» από την αριστερά, αλλά ισχυρίστηκε πως η Ουκρανία είναι πολύ πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία.



Επιτέθηκε επίσης στην Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λέγοντας ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν λειτουργούν, καθώς απλώς αύξησαν την τιμή του πετρελαίου, επιτρέποντας στη Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της. Χαρακτήρισε το ευρωπαϊκό σχέδιο ως σχέδιο του «θα περιμένουμε να χρεοκοπήσει η Ρωσία – αυτό δεν είναι σχέδιο».



Είπε ακόμη ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2022 είχε συναντήσει μόλις τρεις ανθρώπους που θεωρούσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία ως ζήτημα πρώτης δεκάδας. Θεώρησε ότι ο κίνδυνος από βενεζουελάνικα σκάφη που μεταφέρουν το ναρκωτικό φαιντανύλη στις ΗΠΑ είναι «πολύ πιο ξεκάθαρος και άμεσος κίνδυνος από οτιδήποτε συμβαίνει στην Ουκρανία ή τη Ρωσία».

«Οι πλούσιοι έφυγαν...»

Ο Τραμπ Τζούνιορ ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι φέτος το καλοκαίρι, μέσα σε μία μόνο ημέρα στο Μονακό, παρατήρησε ότι το 50% των υπεραυτοκινήτων όπως Bugatti και Ferrari έφεραν ουκρανικές πινακίδες. «Πιστεύετε πως αυτά αποκτήθηκαν στην Ουκρανία;» ρώτησε.



«Ακούμε όλες τις φήμες για το τι συμβαίνει, όταν βλέπουμε κάθε πινακίδα στο Μονακό να είναι ουκρανική […] οι πλούσιοι έφυγαν και άφησαν αυτό που θεωρούσαν τη χωρική τάξη να πολεμήσει αυτούς τους πολέμους. Δεν υπήρχε κίνητρο να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί όσο έφταναν τα χρήματα και γινόταν υπεξαίρεση χωρίς κανέναν έλεγχο, δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει ειρήνη».



Σε ερώτηση αν είναι πιθανό ο πατέρας του -ο οποίος είχε θέσει ως προεκλογική υπόσχεση ότι θα μπορούσε να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία- να αποχωρήσει απλώς από τη σύγκρουση, ο Τραμπ Τζούνιορ απάντησε ότι ίσως το κάνει, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα πρόσωπα στην πολιτική. Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον «ο ηλίθιος με το μπλοκ επιταγών».