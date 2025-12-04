Ο Πούτιν βάζει «φωτιά» στην ειρηνευτική διαδικασία - «Η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς, τέλος»

Την ώρα που η ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν βάζει «φωτιά» στέλνοντας μήνυμα ότι η Ρωσία σκοπεύει να καταλάβει το Ντονμπάς.



Η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς, καθώς και τις νότιες και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προειδοποίησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι India Today.



«Όλα καταλήγουν σε αυτό. Είτε απελευθερώνουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν αυτά τα εδάφη και σταματούν να πολεμούν εκεί», δήλωσε ο Πούτιν στον ινδικό ειδησεογραφικό σταθμό εν όψει της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.



Η δήλωση του Ρώσου ηγέτη έρχεται κατά τη διάρκεια ενός ακόμη γύρου ειρηνευτικών προσπαθειών που ηγούνται Αμερικανοί αξιωματούχοι και επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει από τους μαξιμαλιστικούς πολεμικούς του στόχους, όπως σημειώνει το Politico.



Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περίπου το 80% της περιοχής Ντονμπάς, η οποία αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ. Η Ρωσία ισχυρίστηκε αυτή την εβδομάδα ότι - μετά από περισσότερο από ένα χρόνο μαχών - κατέλαβε την κεντρική πόλη Ποκρόφσκ, την οποία η Ουκρανία έχει απορρίψει.



Ντονμπάς: Ένα από τα «αγκάθια» του σχεδίου Τραμπ

Η παραχώρηση του Ντονμπάς ήταν ένα από τα σημεία του σχεδίου των 28 σημείων, που κυκλοφόρησε από την ομάδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προκάλεσε κριτική από Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους ως έντονα φιλορωσικό. Μια ενημερωμένη πρόταση αποδυνάμωσε ορισμένες από τις πιο φιλορωσικές πτυχές του αρχικού σχεδίου.



Οι συναντήσεις μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και του Πούτιν για να συζητηθεί το επικαιροποιημένο σχέδιο δεν απέφεραν καμία πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και αντίθετα το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ευρώπη για την παρεμπόδιση της ειρηνευτικής διαδικασίας.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, καθώς αυτό θα έδινε στον Πούτιν ένα «πάτημα» για μια μελλοντική εισβολή.