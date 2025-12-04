Ουκρανός δημοσιογράφος πέτυχε την κρυφή κόρη του Πούτιν στο Παρίσι: Πες του να σταματήσει τον πόλεμο

Την Ελιζαβέτα Κριβονόγκι, η οποία πιστεύεται ότι είναι κόρη του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πέτυχε Ουκρανός δημοσιογράφος στο Παρίσι, όπου μένει η 22χρονη.



Αρχικά της είπε «πριν από τρεις εβδομάδες ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου. Πώς ζεις στην Ευρώπη σε αυτή την καταραμένη ήπειρο, τη GayEurope όπως την λέτε εσείς» με την 22χρονη να αρκείται στο «δεν έχεις άδεια να με τραβάς».

Όταν στη συνέχεια ο δημοσιογράφος συνέχισε να την πιέζει ρωτώντας την αν στηρίζει τον πατέρα της, η 22χρονη απάντησε «τι σχέση έχω εγώ;»



«Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο. Θα μπορούσες να έρθεις στο Κίεβο και να λειτουργήσεις σαν ανθρώπινη ασπίδα, καλύτερη από τους Patriot. Μπορεί να πας στο Ποκρόφοσκ για παράδειγμα» επέμεινε ο δημοσιογράφος.



«Πώς φαντάζεσαι ότι μπορώ να πάω τώρα;» ρώτησε η γυναίκα για να πάρει την απάντηση «βεβαίως το φαντάζομαι. Δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο, θα σου αγοράσω εισιτήριο με δικά μου χρήματα». «Δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω» απάντησε τελικά η νεαρή Ρωσίδα.

