Η ειρήνη είναι ακόμα μακριά: Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες στη Μόσχα - Νέες απειλές από Πούτιν

Παρά τη θετική διάθεση και την παρατεταμένη διάρκειά τους, οι συνομιλίες ανάμεσα στους Αμερικανούς διαπραγματευτές και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν κατέληξαν σε κάποια ουσιαστική πρόοδο για το ουκρανικό ζήτημα, σύμφωνα με ρωσικές πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και του Τζάρεντ Κούσνερ – γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Μόσχα. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στην Κόκκινη Πλατεία λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, με τον Γουίτκοφ να χαρακτηρίζει τη ρωσική πρωτεύουσα «μεγαλειώδη» στη συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ και ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Η συνάντηση διήρκησε περισσότερο από πέντε ώρες, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και χαρακτηρίστηκε από τους Ρώσους αξιωματούχους ως «παραγωγική», «χρήσιμη» και «εποικοδομητική». Λευκός καπνός όμως δεν βγήκε...

Επί τάπητος οι εδαφικές παραχωρήσεις και η οικονομική συνεργασία

Όπως μεταδίδει το Sky News, η ατζέντα περιλάμβανε μεταξύ άλλων πιθανές εδαφικές υποχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, αλλά και ζητήματα οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Πέρα από το αναθεωρημένο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, η ρωσική πλευρά παρέλαβε τέσσερα επιπλέον έγγραφα για περαιτέρω μελέτη.

Όπως τόνισε ο Ουσάκοφ στο BBC, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις.

Παρότι ο διάλογος κρίθηκε σημαντικός, καμία συμφωνία δεν επιτεύχθηκε για το κρίσιμο ζήτημα του Ντονμπάς. Η Μόσχα επιμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση χωρίς «αμοιβαίο συμβιβασμό», ενώ το Κίεβο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί την πλήρη παράδοση της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετά το πέρας της συνάντησης ο Γουίτκοφ μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, γεγονός που δείχνει ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προχωρά σε περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα των συνομιλιών στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα θα συνεχιστούν.

Σε πιο αισιόδοξο τόνο, ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές» σε ανάρτησή του στο Twitter, συνοδεύοντάς την με ένα emoji περιστεριού – σύμβολο της ειρήνης.

Παρά τη θετική ρητορική, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές και το ερώτημα για το αν μπορεί να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις παραμένει ανοιχτό.

Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει σύγκρουση με την Ευρώπη, όμως είναι «απολύτως έτοιμη» εάν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν έχουμε σχέδιο να πολεμήσουμε την Ευρώπη, το έχω πει δεκάδες φορές. Αλλά αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι άμεσα», είπε ο Πούτιν, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι τροποποίησαν τις ειρηνευτικές προτάσεις με «απαράδεκτους όρους».

Η Ουάσιγκτον βλέπει πρόοδο

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για «κάποιες προόδους» στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με τη Ρωσία προκειμένου να συναφθεί συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες Τρίτη.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και νομίζω έχουμε σημειώσει κάποιες προόδους, είναι να εξακριβώσουμε με τι θα μπορούσαν να συμβιβαστούν οι Ουκρανοί και να τους δώσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ζελένσκι: «Καμία συμφωνία πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας»

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρισκόταν στο Δουβλίνο για επαφές με την πολιτική ηγεσία της Ιρλανδίας. Ο Ζελένσκι εξέφρασε την προθυμία να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον οι εξελίξεις από τη Μόσχα το δικαιολογήσουν.

«Ζούμε μια από τις πιο απαιτητικές αλλά και αισιόδοξες στιγμές από την έναρξη της εισβολής», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να είναι «δίκαιη και αξιοπρεπής», χωρίς «παιχνίδια στις πλάτες της Ουκρανίας».

Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα πακέτα βοήθειας ύψους 100 εκατ. ευρώ σε μη στρατιωτικό υλικό, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για το 2024 στα 200 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, η αποκατάσταση υποδομών και η στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της πορείας ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε.