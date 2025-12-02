Ζελένσκι: Συντάξαμε σχέδιο 20 σημείων με τις ΗΠΑ - «Πλέον υπάρχει ελπίδα να τελειώσει ο πόλεμος»

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν επεξεργαστεί τον αρχικό αμερικανικό προτεινόμενο ειρηνευτικό «Χάρτη» και κατέληξαν σε ένα νέο σχέδιο 20 σημείων, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Δουβλίνο το μεσημέρι της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου.

Αναφερόμενος στη νέα ειρηνευτική πρόταση, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «ορισμένα πράγματα μένει ακόμη να διευθετηθούν» χωρίς όμως να αναφερθεί στο περιεχόμενο της νέας συμφωνίας.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι αυτό σηματοδότησε «μία από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία. «Τώρα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», δήλωσε.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι νέο ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι «ανοιχτό, δίκαιο και αμερόληπτο» και να μην συζητείται «πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας» ενώ ζήτησε να εξηγηθούν οι μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας «και πώς θα λειτουργούν».

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε, σε ένα χρόνο, η Ρωσία να μην επιστρέψει με τρίτη εισβολή μέσα σε δέκα χρόνια», υπογράμμισε ο Ζελένσκι. «Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για το γεγονός ότι είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ασφάλεια, αλλά θέλουμε να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η βεβαιότητα για τον ουκρανικό λαό».

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone.



Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

Κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν στη Μόσχα

Στο μεταξύ, στη Μόσχα πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση ανάμεσα στους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ερωτώμενος για αυτή τη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένει νέα «αμέσως μετά τη συνάντηση». «Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα σημάδια [που φέρνουν το τέλος του πολέμου πιο κοντά], είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι. «Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες», πρόσθεσε.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Πούτιν, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται να υποχωρήσει από τις μέγιστες απαιτήσεις του, θα θεωρήσει την προσφορά ως νίκη που ικανοποιεί τους στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους του ή θα αποφασίσει να προχωρήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ – και το οποίο καταδικάστηκε από τους ευρωπαίους συμμάχους και τα μέλη του Κογκρέσου ως ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Ρωσία – προέκυψε μετά από μια συνάντηση στα τέλη Οκτωβρίου μεταξύ των Ντμίτριεφ, Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Μαϊάμι.