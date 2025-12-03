Συνάντηση Γουίτκοφ–Κούσνερ–Πούτιν: Θετικό κλίμα αλλά χωρίς «λευκό καπνό» για ειρήνη στην Ουκρανία

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η κρίσιμη πεντάωρη συνάντηση ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο την αναζήτηση οδού προς την ειρήνη στην Ουκρανία. Παρά το θετικό κλίμα που μετέφεραν και οι δύο πλευρές, δεν υπήρξε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ενώ οι βασικοί συμβιβασμοί, κυρίως στο εδαφικό πεδίο, παραμένουν ανοιχτοί.



Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι συνομιλίες κύλησαν σε «εποικοδομητικό κλίμα», με σύγκλιση σε αρκετά σημεία, χωρίς όμως να σημειωθεί πρόοδος στα θέματα-κλειδιά. Ανάλογη εικόνα μετέφερε και το Κρεμλίνο.



Μιλώντας μετά το τέλος της συνάντησης, ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε πως «δεν είμαστε πιο κοντά στην επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία· υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει». Τόνισε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός στο εδαφικό ζήτημα, αν και οι ΗΠΑ κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις προς συζήτηση.



Ο Ουσάκοφ σημείωσε ότι κάποιες από τις αμερικανικές προτάσεις κρίνονται αποδεκτές από τη Μόσχα, ενώ άλλες απορρίφθηκαν. Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά, καθώς και σενάρια οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Η Μόσχα έλαβε 4 επιπλέον έγγραφα πέραν του αμερικανικού σχεδίου

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η Μόσχα έλαβε τέσσερα επιπλέον έγγραφα πέραν του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν μυστικές τις λεπτομέρειες των συζητήσεων. «Αποφασίσαμε να μην αποκαλύψουμε την ουσία των συνομιλιών. Η συζήτηση ήταν εμπιστευτική», υπογράμμισε ο Ρώσος αξιωματούχος.



Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετά το πέρας της συνάντησης ο Γουίτκοφ μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα, γεγονός που δείχνει ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία προχωρά σε περαιτέρω διαβουλεύσεις.



Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά θα επιστρέψει στις ΗΠΑ για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα των συνομιλιών στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Μόσχα θα συνεχιστούν.



Σε πιο αισιόδοξο τόνο, ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές» σε ανάρτησή του στο Χ, συνοδεύοντάς την με ένα emoji περιστεριού – σύμβολο της ειρήνης.



Παρά τη θετική ρητορική, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές και το ερώτημα για το αν μπορεί να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις παραμένει ανοιχτό.