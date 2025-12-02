«Απασφάλισε» ο Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα

Σαφή προειδοποίηση κατά των Ευρωπαίων εξαπέλυσε το απόγευμα της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνοντας ότι «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα» σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από ένα επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και είναι με το μέρος του πολέμου», ενώ τους κατηγόρησε ότι επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι στόχος της Ρωσίας δεν είναι να επιτεθεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με το BBC.

Ανέφερε μάλιστα ότι οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών.

Σημειώνεται ότι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν ώστε να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν επιμείνει ιδιαίτερα στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα βοηθούσαν να διασφαλιστεί ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση.

«Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία. Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού. «Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σε λίγη ώρα με τους Αμερικανούς απεσταλμένους του Ντόνλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προκειμένου να συζητήσουν τι μέλλει γενέσθαι με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Παράλληλα, από το Δουβλίνο όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Ουκρανών απεσταλμένων και των Αμερικανών εκπροσώπων στη Φλόριντα συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.