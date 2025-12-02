Συναντιούνται Πούτιν και Γουίτκοφ στη Μόσχα - «Αγωνία» για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία

Σε μια κρίσιμη καμπή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα, Τρίτη (2/12) στη Μόσχα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, όσο οι ηγέτες της ΕΕ αναμένει τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Το τετ α τετ πραγματοποιείται έπειτα από διήμερες διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, με στόχο την ανάδειξη του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Ρωσία κυρίως από τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες «εποικοδομητικές», υπογραμμίζοντας όμως ότι παραμένουν «δύσκολα ζητήματα», με κυριότερο το εδαφικό.

Οι προτεραιότητες του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά τη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητες του Κιέβου είναι η πλήρης κυριαρχία της χώρας και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Μακρόν σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο και πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προκύψει με τη συμμετοχή Ουκρανίας και Ευρώπης.

Από τη μεριά των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε πως το σχέδιο έχει «βελτιωθεί σημαντικά» και η Ουάσινγκτον είναι «πολύ αισιόδοξη» για πρόοδο σχετικά με τη σύρραξη. Παρ’ όλα αυτά, το Κρεμλίνο εξέφρασε επιφυλάξεις μετά τις ευρωπαϊκές και ουκρανικές παρεμβάσεις στο σχέδιο, ενώ κυρίως για ζητήματα κυριαρχίας και διαχείρισης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, είχαν εκφράσει αρχικά τις ανησυχίες τους οι Ευρωπαίοι.

Τα κράτη-μέλη της Ένωσης προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Ουκρανία ώστε να προβεί σε εδαφικές παραχωρήσεις ενώ το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει επίσης θολό, καθώς Ρωσία και Τραμπ αντιτίθενται ανοιχτά σε μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Πάντως, οι διαπραγματεύσεις της Τρίτης (2/12) πραγματοποιούνται σε κλίμα αυξημένης έντασης, καθώς ρωσικές πηγές υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν τις στρατηγικές πόλεις Ποκρόφσκ και Βοβσάνσκ στην ανατολική Ουκρανία — ισχυρισμούς που το Κίεβο διαψεύδει. Ανεξάρτητες πηγές ανοιχτού κώδικα επιβεβαιώνουν ότι καμία από τις δύο πόλεις δεν έχει πλήρως καταληφθεί.

Στη συνάντηση αναμένεται να παραστεί και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άτυπος σύμβουλος σε διπλωματικά ζητήματα.