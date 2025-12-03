Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους - «Ύποπτα αερόστατα» στον εναέριο χώρο του

Τη διακοπή λειτουργίας του ανακοίνωσε το αεροδρόμιο του Βίλνιους, πρωτεύουσας της Λιθουανίας, το βράδυ της Τετάρτης (3/12), καθώς εθεάθησαν «ύποπτα αερόστατα» στον εναέριο χώρο του.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύμμαχο χώρα της Ρωσίας, έχει κλείσει προσωρινά τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου για ανάλογα επεισόδια.

Αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι τουλάχιστον 60 αερόστατα έχουν σταλεί από δάση της Λευκορωσίας, πολλά σε κρίσιμες ζώνες αεροπορίας, χαρακτηρίζοντάς το ως «κυνική υβριδική επίθεση» που χρησιμοποιεί μπαλόνια λαθρεμπορίου τσιγάρων ως εργαλείο αναστάτωσης, εν μέσω ευρύτερων εντάσεων στην περιφερειακή ασφάλεια.

Το Μινσκ αρνείται ότι ενορχήστρωσε τη διαταραχή, κατηγορώντας αντ' αυτού τη Λιθουανία ότι έστειλε ένα κατασκοπευτικό drone στη Λευκορωσία και προειδοποιώντας ότι μπορεί να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει την κυριαρχία της.

Το περιστατικό στο Βίλνιους είναι ένα ακόμα από τα πολλά παρόμοια περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, με την ένταση μεταξύ της Ρωσίας και κρατών-μελών του NATO να αυξάνεται. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατηγορήσει τη Μόσχα για παραβίαση του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones.