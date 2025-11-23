Λιθουανία: Εκτός λειτουργίας και πάλι το αεροδρόμιο του Βίλνιους - Εντοπίστηκαν ύποπτα μπαλόνια

Εκτός λειτουργίας τέθηκε το βράδυ της Κυριακής, 23 Νοεμβρίου, το αεροδρόμιο του Βίλνιους στην Λιθουανία λόγω εντοπισμού ιπτάμενου αντικειμένου.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου, τα αντικείμενα θυμίζουν ιπτάμενα μπαλόνια τα οποία εντοπίστηκαν να κινούνται πολύ κοντά στον εναέριο χώρο του.



Όπως αναφέρει το Reuters, τα ύποπτα μπαλόνια εντοπίστηκαν στον ουρανό του Βίλνιους, κοντά στις αεροπορικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια να κλείσει το αεροδρόμιο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

🚨 BREAKING: Vilnius Airport is once again closed as Belarusian smuggler balloons breach Lithuanian airspace, disrupting flights. Lithuania temporarily closes its border with Belarus amid growing tensions. Stay tuned for updates. #Lithuania #Vilnius #BorderCrisis #SecurityAlert pic.twitter.com/uWwjvRMqpZ — ceanmedia (@ceanmedia) November 23, 2025

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει ξανά προσωρινά αρκετά συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία μετά από σειρά εισόδων μετεωρολογικών μπαλονιών, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στην αεροπλοΐα και ανάγκασαν τις αρχές να ενισχύσουν την επιτήρηση του εναέριου χώρου.



Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται κυρίως για λαθρεμπόριο τσιγάρων και κατηγορούν τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν λαμβάνει μέτρα για να σταματήσει αυτές τις παράνομες διελεύσεις. Το Βίλνιους κάνει λόγο ακόμη και για «υβριδική επίθεση», εκτιμώντας ότι το Μινσκ ανέχεται -ή και ενθαρρύνει- αυτές τις πρακτικές για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.