Λιθουανία: Κλειστά τα αεροδρόμια σε Βίλνιους και Κάουνας εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (24/10) στη Λιθουανία όταν χρειάστηκε να κλείσουν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας εξαιτίας μετεωρολογικών μπαλονιών που εισήλθαν από τη Λευκορωσία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η λειτουργία των δύο αεροδρομίων ανεστάλη για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι τις 22:00, αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους είχε κλείσει προσωρινά την Τρίτη και στις 5 Οκτωβρίου όταν μπαλόνια με λαθραία τσιγάρα είχαν εισέλθει από τη Λευκορωσία.

🚬🎈 Okay, that's really enough of that. Third time this month...



E) VILNIUS TMA/CTR CLOSED DUE TO UNAUTHORIZED METEO BALLOONS IN THE VICINITY OF THE AIRFIELD



E) KAUNAS TMA/CTR CLOSED DUE TO UNAUTHORIZED METEO BALLOONS IN THE VICINITY OF THE AIRFIELD https://t.co/dKOsVwlBL6 pic.twitter.com/CL4eAGephA — Flightradar24 (@flightradar24) October 24, 2025

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε ανακοίνωσε το κλείσιμο των δύο συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είχε προειδοποιήσει την Τετάρτη σε περίπτωση που επαναλαμβάνονταν τέτοια περιστατικά.

Η λειτουργία αρκετών ευρωπαϊκών αεροδρομίων έχει διαταραχθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως από αγνώστου προελεύσεως drones.