Στο Κρεμλίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ - Σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες με Πούτιν για την Ουκρανία

Στο Κρεμλίνο υποδέχτηκε τους δυο Αμερικανούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανία.

Αν και η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), ο Ρώσος πρόεδρος καθυστέρησε να μεταβεί αφού μίλησε νωρίτερα σε επενδυτικό φόρουμ.

Η πρώτη φωτογραφία που διέρρευσε από το τραπέζι των συνομιλιών δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο. Συγκεκριμένα, οπως φαίνεται στα δεξιά του Βλαντίμιρ Πούτιν κάθεται ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του ο απεσταλμένος του Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Στην απέναντι πλευρά ο Στιβ Γουίτκοφ κάθεται στη μέση, με τον Τζάρετ Κούσνερ, στα αριστερά του.Γύρω από το τραπέζι βρίσκονται και διερμηνείς.

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, εμείς είμαστε έτοιμοι»

Πάντως, νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε σαφή προειδοποίηση στους Ευρωπαίους δηλώνοντας ότι «αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη τώρα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από ένα επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνική ατζέντα και είναι με το μέρος του πολέμου», ενώ τους κατηγόρησε ότι επιδιώκουν απαιτήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν είναι αποδεκτές από τη Ρωσία. Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι στόχος της Ρωσίας δεν είναι να επιτεθεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με το BBC.

Ανέφερε μάλιστα ότι οι Ευρωπαίοι εμποδίζουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειές τους να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μέσω συνομιλιών.

Σημειώνεται ότι, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν ώστε να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν επιμείνει ιδιαίτερα στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες θα βοηθούσαν να διασφαλιστεί ότι δεν θα δεχθεί ξανά επίθεση.

«Οι Ευρωπαίοι έχουν αποκοπεί από μόνοι τους από τις συνομιλίες», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και ουκρανικά πλοία. Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού. «Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» διεμήνυσε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος.