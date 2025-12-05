Ντόναλντ Τραμπ: Tελικά πήρε βραβείο ειρήνης αλλά από τη FIFA - «Από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

Δεν ήταν αυτό ακριβώς που είχε στο μυαλό του, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά πήρε σπίτι του ένα βραβείο ειρήνης, έστω και αν κατασκευάστηκε από τη FIFA για να ικανοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγο πριν ξεκινήσει η κλήρωση για τους ομίλους του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή και παρέλαβε το βραβείο ειρήνης της FIFA για την κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και για την προσπάθειά του να γίνει το ίδιο με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο παρέδωσε το σχετικό τρόπαιο στον Αμερικανό πρόεδρο εκ μέρους περισσότερων από 5 δισεκατομμυρίων φιλάθλων παγκοσμίως — στην εν λόγω εκδήλωση και σημείωσε τη συνεισφορά του στην παγκόσμια ειρήνη.

Στη συνέχεια ο Τζιάνι Ινφαντίνο διάβασε στον Ντόναλντ Τραμπ, την αποστολή του βραβείου και τους λόγους αυτής της επιλογής. Αυτό το βραβείο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «το άξιζε» πριν το παραλάβει, αναγνωρίζει, σύμφωνα με τον οργανισμό, «τις τεράστιες προσπάθειες ατόμων που ενώνουν τους ανθρώπους και φέρνουν ελπίδα στις μελλοντικές γενιές».

«Σε έναν ολοένα και πιο διχασμένο κόσμο, πρέπει να αναγνωρίσουμε όσους εργάζονται για να τον ενώσουν», ανέφερε το βίντεο που ανακοινώνει ότι ο Τραμπ είναι ο παραλήπτης του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

«Όπως όλοι εδώ, βλέπουμε εικόνες πολέμου σε όλο τον κόσμο και θρηνούμε για τα παιδιά που πεθαίνουν. Θρηνούμε με όλες τις μητέρες που χάνουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Και θέλουμε να δούμε ελπίδα, ενότητα, ένα μέλλον. Ο πρόεδρος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και χθες τη συμφωνία μεταξύ της Ρουάντα και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό θέλουμε από έναν ηγέτη που νοιάζεται για τον λαό του. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό, ενωμένο κόσμο. Ο πρόεδρος αξίζει το βραβείο για τα επιτεύγματά του. Με τον δικό του τρόπο, αλλά το έχει πετύχει», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

🚨 JUST IN: FIFA’s President has presented President Trump with the first FIFA Peace Prize in history, an unprecedented honor created to recognize international peace initiatives. pic.twitter.com/289v6AguQt — Le Bark News (@LeBarkNews) December 5, 2025

«Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

«Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Έχουμε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές. Έχουμε τερματίσει τόσους πολλούς πολέμους σε τόσα πολλά μέρη… Έχουμε σταματήσει πολέμους πριν καν ξεκινήσουν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σου, Τζιάνι. Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχεις σημειώσει νέα ρεκόρ, ένα από αυτά είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν αυξηθεί, κάτι για το οποίο το ποδόσφαιρο θα σε ευγνωμονεί. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι καταπληκτικό.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι γεμάτο συναρπαστικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι απίστευτο. Έχουμε συνεργαστεί χέρι-χέρι, οι τρεις χώρες, για να το συντονίσουμε. Και θέλω να πω ότι η σχέση μας είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Πριν από ένα χρόνο, δεν ήμασταν η χώρα που είμαστε σήμερα χάρη στην ηγεσία μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.