Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία: Νομίζω ότι θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο αν και δεν είναι εύκολο

Υπουργικό συμβούλιο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται στα φλέγοντα ζητήματα της ατζέντας του.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ξεκαθάρισε ότι η υγεία του είναι σε πολύ καλή κατάσταση ενώ αστειεύτηκε λέγοντας «είμαι οξυδερκής, καλύτερα και από πριν 25 χρόνια».

Ερωτώμενος σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίσιμη συνάντηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σίγουρος. «Νομίζω θα τερματίσουμε τον πόλεμο αν και δεν είναι εύκολο» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αστειευόμενος υπενθύμισε ότι περιμένει να του απονεμηθεί και το βραβείο Νόμπελ για τις προσπάθειές τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες. «Θα έπρεπε να παίρνω βραβείο Νόμπελ για κάθε πόλεμο που έχω τερματίσει. Αλλά δεν θέλω να είμαι άπληστος. Στην πραγματικότητα, η γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ φέτος είπε: "Είναι αστείο αυτό; Ο Τραμπ αξίζει το βραβείο Νόμπελ"».

Παράλληλα, σε ερώτηση που του έθεσε δημοσιογράφος σχετικά με την εντολή που δόθηκε για την επίθεση σε σκάφος ναρκεμπόρων, ο Τραμπ έδειξε την απόλυτη στήριξή του στον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τονίζοντας μάλιστα ότι «Κάνει περίφημη δουλειά»

«Οι παράνομες διελεύσεις μεταναστών είναι σε χαμηλό επίπεδο»

Ωστόσο, για τις αποφάσεις του σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα στη χώρα του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε «Για έξι συνεχόμενους μήνες, κανένας παράνομος αλλοδαπός δεν έχει γίνει δεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες... Οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού έχουν καταρρεύσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ». Μάλιστα προειδοποίησε ότι ετοιμάζεται να δώσει εντολή στην Εθνοφρουρά να βγει στους δρόμους στην Ορλεάνη.

Σε ερώτηση που έκανε δημοσιογράφος αναφορικά με την ενέσιμη μορφή του φαρμάκου Ozempic, ο Τραμπ ανέφερε «μειώνουμε τις τιμές των φαρμάκων για τους χοντρούς από 1.300 δολάρια σε 140».

Τέλος, σχολιάζοντας την ανακαίνηση που πραγματοποιείται στην ανατολική πτέρυγα του λευκού Οίκου, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σύζυγός του, Μελάνια «δεν είναι ευχαριστημένη με τον θόρυβο από τις εργασίες στην αίθουσα χορού. Ακούει πασσάλους στο βάθος, όλη μέρα, όλη νύχτα... Με ρωτάει "Αγάπη μου, θα μπορούσες να σταματήσεις τους πασσάλους;" Και της απαντώ "Συγγνώμη, αγάπη μου, αυτή είναι πρόοδος"».