«Δεν τους θέλουμε»: Στις ΗΠΑ φέρνουν ταξιδιωτική απαγόρευση από χώρες με «τρομοκράτες»

Με μία απίστευτη ανάρτηση η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε πως -κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ- πρότεινε να επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από χώρες που θεωρούν ότι έρχονται τρομοκράτες.

Μάλιστα, την εν λόγω ανάρτηση αναδημοσίευσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναλυτικά, στην ανάρτησή της η Κρίστι Νόεμ γράφει:

«Μόλις συναντήθηκα με τον Πρόεδρο.

Προτείνω πλήρη απαγόρευση ταξιδιών από κάθε καταραμένη χώρα που έχει πλημμυρίσει το έθνος μας με δολοφόνους, βδέλλες και εθισμένους στα δικαιώματα.

Οι πρόγονοί μας έχτισαν αυτό το έθνος με αίμα, ιδρώτα και την ακλόνητη αγάπη για την ελευθερία — όχι για να σφάζουν οι ξένοι εισβολείς τους ήρωες μας, να ρουφούν τα χρήματα των φόρων μας που κερδίσαμε με κόπο ή να αρπάζουν τα οφέλη που προορίζονται για τους ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ.

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ. ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ».