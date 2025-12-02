Κρίσιμη η σύσκεψη Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τη Βενεζουέλα και τα ναρκο-τρομοκρατικά δίκτυα

Στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται μια υψηλού επιπέδου σύσκεψη υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και την κλιμάκωση της δράσης των ναρκο-τρομοκρατικών δικτύων στη Λατινική Αμερική. Οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή και ενισχυμένων αμερικανικών επιχειρήσεων που στοχεύουν στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών.

Σύμφωνα με αμερικανικές κυβερνητικές πηγές, στη σημερινή συνάντηση συμμετέχουν κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγήτορες, σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας και ανώτατοι αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στόχος είναι η αξιολόγηση των τελευταίων επιχειρήσεων κατά ύποπτων πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στα ανοιχτά της Καραϊβικής, καθώς και η χάραξη της επόμενης φάσης της αμερικανικής στρατηγικής.

Στο τραπέζι χερσαία επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης προτάσεις για ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες της Νότιας Αμερικής, αλλά και για πιθανή κλιμάκωση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης σε χερσαία δράση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει σημαντικά την πίεση προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με νέες κυρώσεις ή και επιχειρησιακές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι του Προέδρου παρουσίασαν επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την κατάσταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, όπου η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται και οι ναρκο-τρομοκρατικές οργανώσεις αξιοποιούν την εύθραυστη κατάσταση για να ενισχύουν τη δράση τους.

Αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι τα δίκτυα αυτά αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη πρόσβαση σε διεθνείς διαδρομές διακίνησης. Ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να ανακοινώσει νέα μέτρα εντός των επόμενων ωρών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η περιφερειακή ασφάλεια και να περιοριστεί η επιρροή των ναρκο-τρομοκρατών στο Δυτικό Ημισφαίριο.