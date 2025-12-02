Τραμπ: Οι επιθέσεις σε στόχους μέσα στη Βενεζουέλα θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο ότι σύντομα οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να επιτίθενται σε στόχους εντός της Βενεζουέλας, σε μια κλιμάκωση της αμερικανικής κυβέρνησής εναντίον φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών.

«Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», είπε και προσέθεσε «ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα».

«Αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν πέρυσι πάνω από 200.000 ανθρώπους», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει ότι «θα τσακίσουμε αυτά τα καθάρματα».

.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: "These people have killed over 200K people last year... We're taking those son of a bitches out." pic.twitter.com/hFIbtuKLeF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι κλιμακώνει την επιθετικότητα με τη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού εδώ και μερικές εβδομάδες σκέφτεται να στοχοποιήσει ανθρώπους στη Βενεζουέλα, σε μια εκστρατεία που έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά σε επιθέσεις σε σκάφη που οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Πάντως, τις τελευταίες ημέρες έχει ξεκινήσει έρευνα από το Κογκρέσο σχετικά με τις επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος. Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατηθούν τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να επιτεθούν στόχοι στην ξηρά.

Αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει ανθρώπους σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ. «Όποιος το κάνει αυτό και το πουλάει στη χώρα μας θα δέχεται επίθεση», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).



Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.