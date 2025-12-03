ΗΠΑ: Ασκήσεις σε Παναμά και Πουέρτο Ρίκο δείχνουν νέα ένταση γύρω από τη Βενεζουέλα

Η Καραϊβική βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς οι πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές δραστηριότητες σε Παναμά και Πουέρτο Ρίκο συμπίπτουν με την αυξανόμενη ένταση γύρω από τη Βενεζουέλα. Οι ασκήσεις και οι μετακινήσεις δυνάμεων δημιουργούν ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση.

Μετά τις δηλώσεις Τράμπ στο χθεσινό Υπουργικό συμβούλιο ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας βρίσκεται «προ των πυλών», στον Παναμά μονάδες πεζοναυτών των ΗΠΑ συμμετέχουν σε ασκήσεις εκπαίδευσης σε τροπικό περιβάλλον, με την κυβέρνηση της χώρας να επιμένει ότι δεν συνδέονται με επιθετικά σχέδια.

Παράλληλα, στο Πουέρτο Ρίκο έχει ενισχυθεί σημαντικά η αμερικανική στρατιωτική βάση, με την ανάπτυξη σύγχρονων αεροσκαφών και υποδομών. Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, με το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, αποβατικές δυνάμεις και μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να αναπτύσσονται γύρω από τη Βενεζουέλα.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στον Παναμά και η αποστολή δυνάμεων στο Πουερτο Ρίκο (το οποίο αποτελεί αμερικανικό έδαφος) δημιουργούν ένα σκηνικό έντασης που για κάποιους αναλυτές ξεπερνά τις επίσημες εξηγήσεις περί «αντι-ναρκοτικής επιχείρησης». Το σκηνικό είναι πλέον άκρως πολεμικό με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβεβαιώνει ο ίδιος ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για μια χερσαία επιχείρηση στη Βενεζουέλα, την ώρα που το Καράκας μιλά για άμεση απειλή και θέτει τις δυνάμεις του σε επιφυλακή.

Η απάντηση της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα απαντά με δικές της στρατιωτικές κινήσεις, πραγματοποιώντας ναυτικές και αντιαεροπορικές ασκήσεις και προβάλλοντας το αφήγημα της «προστασίας της κυριαρχίας της». Η αμοιβαία στρατιωτική δραστηριότητα αυξάνει τον φόβο μιας περιφερειακής κρίσης.

Ο Παναμάς και το Πουέρτο Ρίκο αποτελούν στρατηγικά σημεία στην Καραϊβική, δίνοντας στις ΗΠΑ σημαντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση περαιτέρω έντασης. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η περιοχή κινδυνεύει να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης, εάν η διπλωματία δεν επικρατήσει.