Τελικά τι ισχύει για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και τον Ντόναλντ Τραμπ

Εδώ και μερικές ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να ξεκινήσουν πόλεμο με τη Βενεζουέλα, με τον Πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, να αποδίδει τις ενέργειες αυτές στην επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τις τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που διαθέτει το υπέδαφος της χώρας του.

Ο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει τους ισχυρισμούς, με την κυβέρνηση Τραμπ να ισχυρίζεται ότι η τεράστια στρατιωτικό κινητοποίηση στην περιοχή οφείλεται στις αμερικανικές προσπάθειες να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση, αλλά και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Όποια και να είναι η αιτία ή η λογική πίσω από τις απειλές και την ένταση που δημιουργείται, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα κολοσσιαία αποθέματα πετρελαίου της χώρας θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της.

Πόσο πετρέλαιο έχει η Βενεζουέλα

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου με τη Μέση Ανατολή ή το Τέξας, ωστόσο η Βενεζουέλα διαθέτει κοιτάσματα που φτάνουν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου – σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων και το μεγαλύτερο αυτόνομο κοίτασμα στον πλανήτη.

Ωστόσο, η χώρα παράγει μόλις ένα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, που αντιστοιχεί μόλις στο 0,8% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση του Μαδούρο και του καθεστώτος του. Όταν ανέλαβε ο Μαδούρο το 2013, η παραγωγή ήταν διπλάσια και το 1999 που ανέλαβε ο Τσάβες ήταν τριπλάσια, στα 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η διεθνείς κυρώσεις και η δραματική οικονομική κρίση παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά μικρό, στην μείωση της παραγωγής. Η βασική αιτία είναι η έλλειψη επενδύσεων και συντήρησης των υποδομών. Οι υποδομές της χώρας παρακμάζουν διαρκώς, οπότε και οι δυνατότητες παραγωγής κινούνται πτωτικά.

Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, επειδή το είδος του πετρελαίου στη Βενεζουέλα – βαρύ, όξινο αργό πετρέλαιο – απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο τεχνικής ικανότητας για την παραγωγή του. Οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να το εξάγουν και να το διυλίζουν, αλλά τους έχουν επιβληθεί περιορισμοί στο να δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Γιατί οι ΗΠΑ θέλουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ παράγουν περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία. Ωστόσο, χρειάζονται και εισαγωγές – ειδικά, από το είδος του πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ελαφρύ αργό, το οποίο είναι κατάλληλο για την παραγωγή βενζίνης, όχι όμως άλλων προϊόντων. Αντιθέτως, το βαρύ αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι κατάλληλο για πολλά άλλα προϊόντα κατά τη διαδικασία διύλισης, συμπεριλαμβανομένου του diesel, της ασφάλτου και καυσίμων για εργοστάσια και άλλο βαρύ εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή, το diesel είναι σε έλλειψη σε ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που εν μέρει οφείλεται και στη μειωμένη παραγωγή της Βενεζουέλας.

Βέβαια, ακόμα και αν σταματούσαν οι κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας και έφευγε ο Μαδούρο ώστε να μπουν ξένες εταιρείες στη χώρα, θα χρειάζονταν χρόνια και τεράστιες επενδύσεις για να επανέλθει το πετρέλαιο της Λατινοαμερικανικής χώρας στις διεθνείς αγορές. Οι σωλήνες δεν έχουν συντηρηθεί εδώ και 50 χρόνια, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Βέβαια, αν επέστρεφε μία φιλοδυτική κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, τότε το κόστος θα άξιζε να πληρωθεί για να βγουν στην επιφάνεια τα κολοσσιαία αποθέματα πετρελαίου που διαθέτει η χώρα.