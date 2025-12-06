Μυστικές επαφές Κούβας–ΗΠΑ για το μέλλον του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Σε μια εξέλιξη που φωτίζει τις υπόγειες διεργασίες στη Λατινική Αμερική, «αξιωματούχοι εντός του κουβανικού καθεστώτος» έχουν προσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μιας Βενεζουέλας χωρίς τον Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία.

Τις πληροφορίες αποκάλυψαν την Παρασκευή δύο πηγές με άμεση γνώση των επαφών, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει διευκρινιστεί ποια στελέχη από την πλευρά της Κούβας έκαναν το βήμα για να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η παραδοχή ότι τέτοιες συζητήσεις έχουν λάβει χώρα αποτελεί αξιοσημείωτη μετατόπιση στο παραδοσιακά στενό δίκτυο συμμαχιών της Αβάνας. Ένας εκ των πληροφοριοδοτών, που έχει ενημερωθεί συνολικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στοιχεία εντός του κουβανικού καθεστώτος προσέγγισαν τις ΗΠΑ. Υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με το πώς θα έμοιαζε ο κόσμος χωρίς το καθεστώς Μαδούρο».

Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πιεστικής πολιτικής που ασκούν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με στόχο την αποδυνάμωση ή ακόμη και την αλλαγή του καθεστώτος Μαδούρο. Η Κούβα, παραδοσιακός και κρίσιμος σύμμαχος της Βενεζουέλας, ενδέχεται να επανεξετάζει τη θέση της, είτε για λόγους στρατηγικής επιβίωσης είτε για να διερευνήσει πιθανά ανοίγματα προς την Ουάσιγκτον εν μέσω αυξημένης διεθνούς πίεσης. Αν και είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, το γεγονός ότι η Αβάνα φαίνεται να εξετάζει –έστω και ανεπίσημα– το ενδεχόμενο μιας μετα-Μαδούρο εποχής, ενδέχεται να σηματοδοτεί βαθιές γεωπολιτικές μεταβολές στη Χερσόνησο της Καραϊβικής και ευρύτερα στη Λατινική Αμερική.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι κατά πόσο αυτές οι επαφές θα εξελιχθούν σε ουσιαστικό διάλογο και πώς θα διαμορφώσουν την ήδη εύθραυστη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.

