Επικοινωνία Πούτιν και Μαδούρο όσο πιέζουν την Καραϊβική οι ΗΠΑ - Στο πλευρό της Βενεζουέλας η Ρωσία

Την πλήρη υποστήριξη της Ρωσίας προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Πέμπτη (11/12) με τον Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Ρώσος πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Μαδούρο ότι η Μόσχα παραμένει στο πλευρό του, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις από το εξωτερικό. Ο ηγέτης της Βενεζουέλας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ουάσιγκτον και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, να ζητούν την αποχώρησή του, ενώ ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Στην ανακοίνωσή του, το Κρεμλίνο υπογραμμίζει ότι οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής τους εταιρικής σχέσης. Παράλληλα, συμφώνησαν να προωθήσουν σειρά κοινών έργων στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.