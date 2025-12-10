CNN: Η κυβέρνηση Τραμπ καταστρώνει σχέδια για την επόμενη μέρα του Μαδούρο

Μετά από μήνες πιέσεων, στρατιωτικών κινήσεων του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική, αλλά και απειλών του Ντόναλντ Τραμπ προς το Νικολάς Μαδούρο, δημοσίευμα του CNN, αποκαλύπτει ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται ήδη πάνω στο σχέδιο της επόμενης ημέρας στη Βενεζουέλα, σε περίπτωση που ο Μαδούρο τελικά εκδιωχθεί από την εξουσία.

Επικαλούμενο ανώτατες πηγές στην αμερικανική διοίκηση, το έγκυρο δίκτυο τονίζει ότι τα σχέδια που επεξεργάζεται ο Λευκός Οίκος έχουν κρατηθεί μυστικά και εκπονούνται πίσω από κλειστές πόρτες.

Περιλαμβάνουν διάφορες εκδοχές για τις δράσεις που προτίθενται να αναλάβουν οι ΗΠΑ για να καλύψουν το κενό εξουσίας που θα προκύψει και να σταθεροποιήσουν τη χώρα, σε περίπτωση που ο Μαδούρο δεχτεί να αποχωρήσει οικειοθελώς ή εξαναγκαστεί να φύγει μετά από αμερικανικά χτυπήματα.

Στόχος η αποτροπή λαθρεμπορίου ναρκωτικών λένε οι ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ισχυριστεί ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή έχει ως στόχο την αποτροπή του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ωστόσο ο ίδιος ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει την άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ σε αλλαγή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Πηγές του CNN στο Λευκό Οίκο υποστηρίζουν ότι «είναι ευθύνη της αμερικανικής κυβέρνησης να ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο όπως και να εξελιχθούν». Όπως λένε, τα σχέδια αυτά εκπονούνται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα υπό τη Μαρία Κορίνα Μακάδο και τον Εντμούντο Γκονζάλεζ εκπονεί εδώ και χρόνια σχέδια, τα οποία μάλιστα έχει σε ένα βαθμό δημοσιοποιήσει. Συγκεκριμένα, έχουν ασχοληθεί με θέματα ασφάλειας, οικονομίας, ενέργειας, υποδομών και εκπαίδευσης, μεταξύ πολλών άλλων.

Τα σχέδια της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο «100 ωρών» και «100 ημερών» για την επόμενη μέρα μετά το Μαδούρο και το σχέδιο αυτό είναι σε γνώση διαφόρων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, δεν είναι ξεκάθαρο, σε ποιο βαθμό ο Λευκός Οίκος έχει ενσωματώσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης στα δικά του σχέδια για τη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι ο Γκονζάλεζ είναι ο «πραγματικός Πρόεδρος» της Βενεζουέλας, καθώς κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές που έγιναν πέρυσι.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει ανεπίσημες συζητήσεις με την Μακάδο και τον Γκονζάλες και την ανάγκη να ηγηθούν της χώρας όταν φύγει από τη μέση ο Μαδούρο, με την Μακάδο να αποθεώνει πολύ συχνά τον Τραμπ και να λέει ότι η Βενεζουέλα να εργαστεί στενά μαζί του στη μετά Μαδούρο εποχή.

Τι αναφέρουν οι ειδικοί - «Δυσκολίες μετά την πτώση Μαδούρο»

Από την πλευρά τους, πολλοί ειδικοί καλωσορίζουν την προετοιμασία των σχεδίων από το Λευκό Οίκο τονίζοντας τις δυσκολίες που θα έρθουν μετά την πτώση του Μαδούρο και πόσο περίπλοκη και επικίνδυνη μπορεί να γίνει η κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, επισημαίνουν διάφορους κινδύνους, όπως για παράδειγμα την πράξη αναγνώρισης της νέας κυβέρνησης. Αν αναλάβει η Μακάδο και ο Γκονζάλεζ, τότε οι ΗΠΑ μπορούν να πουν ότι κέρδισαν τις περυσινές εκλογές (στις οποίες ο Μαδούρο έκανε νοθεία) και να αναγνωρίσουν αμέσως την κυβέρνησή τους. Αν, όμως, τοποθετηθεί μία μεταβατική κυβέρνηση με Τσαβικούς, η αναγνώρισή της θα είναι δύσκολη υπόθεση, αν δεν επικυρωθεί με καθαρές και ελεύθερες εκλογές και, μάλιστα, σύντομα.

Σύμφωνα με το CNN, η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί επαφές με την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, όμως δεν υπάρχουν τακτικές συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως για παράδειγμα, ο ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Επίσης, δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρο το πώς οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να εκδιώξουν το Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας, γεγονός που φυσικά περιπλέκει περισσότερο τα σχέδια για την επόμενη μέρα.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφασίσουν πόση και τι είδους στήριξη θα δώσουν στη χώρα ώστε να αποτρέψουν έναν εμφύλιο πόλεμο και χάος. Παρά το γεγονός ότι μοιάζει απίθανό να πάνε Αμερικανοί στρατιώτες στη Βενεζουέλα, η Λατινοαμερικανική χώρα θα χρειαστεί οικονομική βοήθεια, ασφάλεια και στήριξη σε επίπεδο πληροφοριών.

Και μην ξεχνάμε ότι όπως είπε ο Ρούμπιο προ ημερών, «το πρόβλημα είναι ότι ο Μαδούρο έχει κάνει πέντε συμφωνίες με διάφορες πλευρές τα προηγούμενα δέκα χρόνια, αλλά δεν τήρησε καμία από αυτές», χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν θα προσπαθήσει και αυτός να κάνει συμφωνία μαζί του.