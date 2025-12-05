Ο Μαδούρο αλλάζει συνεχώς κρεβάτι και χρησιμοποιεί καινούργια τηλέφωνα φοβούμενος επίθεση των ΗΠΑ

Ολοένα και πιο παρανοϊκός φαίνεται να γίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απέναντι στο ενδεχόμενο αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ, μετά τις πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, ο Μαδούρο αλλάζει τακτικά το κρεβάτι στο οποίο κοιμάται και χρησιμοποιεί συνεχώς καινούρια κινητά τηλέφωνα, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί η τοποθεσία του.

Παρά τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του, που δείχνουν έναν ηγέτη χαλαρό και ανεπηρέαστο, πηγές κοντά στο καθεστώς του Μαδούρο λένε ότι στην πραγματικότητα «τρέμει», ενισχύει την προσωπική του ασφάλεια και αναζητά εξωτερική βοήθεια για να μειώσει τον κίνδυνο προδοσίας από άτομα του στενού του κύκλου, σύμφωνα με τους «New York Times».

Αλλάζει συνεχώς το μέρος που κοιμάται

Για να περιορίσει τις πιθανότητες να σκοτωθεί είτε από αεροπορική επίθεση είτε από επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, ο 63χρονος Μαδούρο επιλέγει πλέον να κοιμάται σε διαφορετικές τοποθεσίες κάθε φορά, ώστε να μπερδέψει όσους ενδεχομένως σχεδιάζουν να τον δολοφονήσουν.

Ο ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας αλλάζει επίσης τακτικά κινητά τηλέφωνα, για να μην μπορεί να εντοπιστεί η θέση του, μια πρακτική που, σύμφωνα με τις πηγές, χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

Ζητά βοήθεια από έξω

Αν και ο Μαδούρο επιμένει ότι απολαμβάνει την πίστη των συμμάχων και του λαού του, ο δικτάτορας έχει αρχίσει να δυσπιστεί απέναντι στο ίδιο του το περιβάλλον και αναζητά βοήθεια από το εξωτερικό, γράφει η εφημερίδα.

Φέρεται μάλιστα να έχει απευθυνθεί στην Αβάνα, με τον πρόεδρο να ενισχύει τον ρόλο των Κουβανών σωματοφυλάκων στην προσωπική του ασφάλεια και να εντάσσει περισσότερους Κουβανούς αξιωματικούς αντικατασκοπείας στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στους Times.

Ο Μαδούρο έχει επίσης μειώσει σημαντικά τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις και τις ζωντανές μεταδόσεις που συνηθίζει τα 12 χρόνια της διακυβέρνησής του, προτιμώντας πια μαγνητοσκοπημένα μηνύματα.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την προσπάθειά του να καλλιεργεί δημόσια την εικόνα ενός ηγέτη «κοντά στον λαό» και αψηφιστή απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυθόρμητες» οι εμφανίσεις του πλέον

Παράλληλα, φροντίζει να διατηρεί εμφανώς χαλαρή παρουσία στις δημόσιες εξόδους του, οι οποίες πλέον γίνονται πιο αυθόρμητα από τότε που ξεκίνησαν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική.

Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στη συμμετοχή του σε φεστιβάλ στο Καράκας τη Δευτέρα, το οποίο γιόρταζε τις τοπικές εκλογές, όπου ο Μαδούρο εθεάθη να χορεύει και να τραγουδά σε κομμάτι που χρησιμοποιούσε δείγματα από δικές του ομιλίες.

Η εμφάνιση αυτή του έδωσε και την ευκαιρία να απευθυνθεί άμεσα στους πολίτες, διαβεβαιώνοντάς τους ότι τους παραμένει πιστός, στον απόηχο δημοσιευμάτων πως θα ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη χώρα, αν αυτό γινόταν με πλήρη αμνηστία για τον ίδιο και την οικογένειά του από τις ΗΠΑ.

Παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ είχε δώσει προθεσμία στον Μαδούρο μέχρι την περασμένη Παρασκευή να φύγει από τη χώρα, πηγές της New York Post ανέφεραν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, με επίκεντρο μια συμφωνία εξορίας του Βενεζουελάνου προέδρου στο Κατάρ.