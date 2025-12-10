Κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Βενεζουέλας οι ΗΠΑ - «Τσίμπησαν» αμέσως οι τιμές πετρελαίου

Νέα ένταση σημειώθηκε στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Καράκας μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη (10/12) ότι οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα «πολύ μεγάλο» πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Μόλις κατασχέσαμε ένα δεξαμενόπλοιο στις ακτές της Βενεζουέλας, μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι «συμβαίνουν και άλλα πράγματα» στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό ανωνυμία υποστήριξαν πως την επιχείρηση πραγματοποίησε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το όνομα του πλοίου, τη σημαία του ή το ακριβές σημείο της κατάσχεσης. Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard εκτιμά ότι πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Skipper, πρώην Adisa, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό αμερικανικές κυρώσεις για εμπλοκή στο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ έχει διατάξει μαζική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή, με τη συμμετοχή αεροπλανοφόρου, μαχητικών αεροσκαφών και δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών, ενισχύοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.

Η κατάσχεση εκτιμάται ότι σηματοδοτεί νέα πίεση στη Βενεζουέλα, καθώς το πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της χώρας.

Άμεση αντίδραση στις αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 27 σεντς (+0,4%), στα 62,21 δολ./βαρέλι.

Το WTI αυξήθηκε κατά 21 σεντς (+0,4%), κλείνοντας στα 58,46 δολ./βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς εκτιμάται ότι το περιστατικό μπορεί να επηρεάσει τη γεωπολιτική σταθερότητα και την παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία.