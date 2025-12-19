Η στιγμή που ο Πούτιν παραδέχεται στη συνέντευξη Τύπου «Ναι είμαι ερωτευμένος»

Την παραδοχή ότι είναι ερωτευμένος έκανε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας συνέντευξης Τύπου που έδωσε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Αν και η ερώτηση ήταν προφανώς στημένη από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ρώσος πρόεδρος δεν το αρνήθηκε. «Είπατε σήμερα ότι πιστεύετε ότι υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά. Βλαντιμίρ Βλαντιμιρόβιτς [Πούτιν], είστε ερωτευμένος;» ρώτησε η δημοσιογράφος με τον ίδιο να της απαντάει μονολεκτικά «Ναι» χωρίς να αποκαλύψει περεταίρω λεπτομέρειες.

Vladimir Putin said that he is "in love".



Who do you think Putin is in love with? pic.twitter.com/JSKoMkb5Mp — Visegrád 24 (@visegrad24) December 19, 2025

Αν και στο παρελθόν, λίγα έχουν γίνει γνωστά για την προσωπική ζωή του Πούτιν, δημοσιεύματα έχουν γνωστοποιήσει ότι έχει αποκτήσει παιδιά με την πάλαι ποτέ Ρωσία Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα με την οποία διατηρούσε επί 18 χρόνια μυστική σχέση.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δυο αγόρια, τον Ιβάν Σπιροντόνοφ, ο οποίος σήμερα είναι δέκα ετών, και τον αδελφό του Βλαντιμίρ Σπιροντόνοφ, έξι ετών. Πιστεύεται ότι ζουν μαζί του στα κρυμμένα παλάτια του σε πολλά μέρη σε όλη τη Ρωσία. Ωστόσο, ο ίδιος δεν μιλάει ποτέ γι' αυτά.

Μια άλλη εκδοχή είναι ότι ο Ρώσος ηγέτης ήθελε απλώς να αμβλύνει την εικόνα του, παραδεχόμενος ότι είναι ικανός να δώσει αγάπη.

Υπενθυμίζεται ότι διατηρούσε επίσης μια μακρά σχέση με την Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, τραπεζίτρια και ιδιοκτήτρια στριπτίζ κλαμπ με την οποία απέκτησαν την Λουίζα η οποία σήμερα είναι 22 ετών. Το πραγματικό της όνομα είναι Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ και εργάζεται ως DJ στο Παρίσι.