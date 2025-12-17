Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος Πλεύσης Ελευθερίας, τι λένε οι πολίτες για τα αιτήματα των αγροτών

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse, ωστόσο καταγράφει μικρή απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταγράφει άνοδο δύο μονάδων, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση και πλησιάζοντας το ΠΑΣΟΚ.



Στην πρόθεση ψήφου, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρωτοκαθεδρία (29% στην κατανομή των αναποφάσιστων), με το ΠΑΣΟΚ (13,5%) σε δεύτερη θέση και την Πλεύση Ελευθερίας να «κλέβει» τις εντυπώσεις με άνοδο (11%).

Η πλειοψηφία των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών, αν και τα ποσοστά για την αποδοχή μέτρων όπως το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα.

undefined

undefined

MRB/ΣΚΑΪ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νέα κόμματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Το υπό σύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει πάνω από 20% θετικές ή ενδιαφερόμενες απόψεις, ενώ το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φτάνει στο 14%, με κυρίως ψηφοφόρους της ΝΔ να το βλέπουν θετικά.

undefined

undefined

undefined

MRB/ΣΚΑΪ

Η δημοσκόπηση, που έγινε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, αναδεικνύει και τα κίνητρα που θα επηρεάσουν την ψήφο των πολιτών: η προοπτική και η ελπίδα για καλύτερη καθημερινότητα αποτελούν το βασικό κριτήριο για τον έναν στους δύο ψηφοφόρους, ενώ η «τιμωρία» καταλαμβάνει μόλις 11%, υποδεικνύοντας αλλαγή κλίματος σε σχέση με την εποχή των μνημονίων. Το 22% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με βάση τη «σιγουριά».



Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες αναζητούν ρεαλισμό, όραμα και ουσιαστικά προγράμματα, αποφεύγοντας τη λογική της τιμωρητικής ψήφου. Η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα, με μικρές απώλειες, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανεβαίνει δυναμικά και τα νέα κόμματα φαίνεται να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, ανατρέποντας ενδεχομένως το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις επόμενες εκλογές.