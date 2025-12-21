Κόσμος πάει και έρχεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς σε μια περίοδο που μπορεί να μην είναι προεκλογική αλλά τα δημοσκοπικά ευρήματα και η δημιουργία τουλάχιστον δύο νέων πολιτικών φορέων κάνουν τα επιτελεία να προσεγγίζουν βουλευτές άλλων κομμάτων. Υπάρχει άλλωστε και η δεξαμενή των ανεξάρτητων η οποία αριθμεί 25 κοινοβουλευτικά στελέχη, που ψάχνουν «στέγη» ενόψει των εκλογών όποτε αυτές και εάν γίνουν.

Η Κασιμάτη και οι… άλλοι

Οι πληροφορίες που θέλουν την Νίνα Κασιμάτη να λοξοκοιτάει προς την Χαριλάου Τρικούπη, επιβεβαιώνονται το τελευταίο διάστημα και από την στάση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία βγαίνει συνεχώς εκτός κομματικής γραμμής. Η τελευταία ήταν η ψήφιση των αμυντικών δαπανών που η Κουμουνδούρου καταψήφισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δείχνει επί του παρόντος να σφυρίζει αδιάφορα. Άλλωστε έχει τόσα μέτωπα ανοιχτά που δεν χρειάζεται να ανοίξει ένα ακόμα. Εκτός όμως από την Νίνα Κασιμάτη, υπάρχουν και οι βουλευτές που περιμένουν ουσιαστικά ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα για να αποχωρήσουν. Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Καραμέρος, Συμεών Κεδίκογλου και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος είναι ορισμένα από τα πρόσωπα που όλα δείχνουν πως βρίσκονται στον προθάλαμο, για να ακολουθήσουν.

«Παίζουν με τη φωτιά» δύο στο ΠΑΣΟΚ

Όργανα έχουν αρχίσει να χτυπούν και στην Χαριλάου Τρικούπη. Δύο πρόσωπα ο Στέφανος Παραστατίδης και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δείχνουν να «παίζουν με την φωτιά» με τις κριτικές που ασκούν όλο και ποιο συχνά στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πρόκειται ωστόσο για δύο πολιτικούς που παραδοσιακά συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους του ΠΑΣΟΚ στις εκλογικές περιφέρειες του Κιλκίς και της Αρκαδίας όπου εκλέγονται και είναι ένας από τους λόγους που κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις όταν οι δύο βουλευτές ξεπερνούν τα όρια της εσωκομματικής κριτικής.

«Δεξαμενή» ανεξάρτητων για όλα τα γούστα

Υπάρχει όμως και η αγωνία των ανεξάρτητων βουλευτών που αναζητούν το επόμενο βήμα τους για να εξασφαλίσουν μία ακόμη κοινοβουλευτική θητεία. Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης που εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ συζητά την ένταξη του στην Πλεύση Ελευθερίας και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στους παραπάνω εντάσσονται και εκείνοι που στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη αλλά φαίνεται πως το μέλλον για το «Κίνημα Δημοκρατίας» δεν είναι ευοίωνο κάτι που πιθανότατα θα επιβεβαιωθεί και στο συνέδριο του κόμματος στις 7 και 8 Φεβρουαρίου.

Αναταράξεις αναμένεται να υπάρξουν και στη Νέα Αριστερά με τον Αλέξη Χαρίτση να είναι έτοιμος να μετακινηθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα, ενώ άλλοι βουλευτές σκέφτονται να συνεργαστούν με τον Γιάνη Βαρουφάκη.