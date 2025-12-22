ΝΔ: Οι υποψήφιοι που «κλείδωσαν» για τις εκλογές του 2027 - Οι πρώτες επιλογές Μητσοτάκη

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, κλείδωσε ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή νέων και έμπειρων στελεχών στα ψηφοδέλτια του κόμματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ, υποψήφιοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θα είναι ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στην Α’ Ανατολικής Αττικής, καθώς και ο πρώην γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.



Στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιοι τόσο ο πρώην γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, Αθανάσιος Τσούρας, όσο και ο συνεργάτης του πρωθυπουργού στο Γραφείο Θεσσαλονίκης, Γιάννης Παπαγεωργίου. Παράλληλα, ο πρώην γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, θα διεκδικήσει την εκλογή του στη Σάμο, ενώ στη Φωκίδα υποψήφιος θα είναι ο πρώην γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτριος Γλύμης.



Οι συγκεκριμένες επιλογές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ) για την εκλογική αναμέτρηση του 2027, με έμφαση σε στελέχη που διαθέτουν κυβερνητική εμπειρία και ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση.