Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες των αγροτικών κινητοποιήσεων - Βαριά η σκιά Τραμπ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τα αγροτικά μπλόκα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο στην τρέχουσα συγκυρία, εξ ου και η βελγική πρωτεύουσα θα «πολιορκηθεί» από αγρότες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι με αφορμή το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα διατρανώσουν την αντίθεση τους στην προωθούμενη από την Ένωση πολιτική στο αγροτικό ζήτημα.

Ούτως ή άλλως ξεχωριστό κεφάλαιο στη συζήτηση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να παραμείνει στόχος πρώτης προτεραιότητας για τον οποίο θα πρέπει να προβλεφθούν διακριτοί, όσο και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άλλωστε με τους αγρότες να οριστικοποιούν εντός της ημέρας τη στάση τους έναντι του κυβερνητικού προσκλητηρίου για διάλογο κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να θεωρούν πως το ραντεβού με τον πρωθυπουργό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε αύριο, είτε το αργότερο εντός του Σαββατοκύριακου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε εκ νέου χθες κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα ότι «τα μέτρα στήριξης κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπ όψιν κάποια δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου» και διεμήνυσε ότι «ελπίζω ενόψει των εορτών σε θετική ανταπόκριση τους καθώς και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους».

Η βαριά «σκιά» του Τραμπ πάνω από τη Σύνοδο

Πάντως το θέμα, που εξελίσσεται σε υπαρξιακής φύσης για την Ένωση, δεν είναι άλλο από την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανικής άμυνας, καθώς είναι σαφές ότι η διοίκηση Τραμπ δεν αντιμετωπίζουν τις Βρυξέλλες ως ισότιμο μέρος στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Ηγέτες, όπως ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν υπογραμμίζουν με δηλώσεις τους τα τελευταία 24ώρα την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή συμφωνία για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας, προκειμένου να αποδείξει η Ευρώπη ότι μπορεί να ενεργεί ως δύναμη πρώτης γραμμής στο γεωπολιτικό πεδίο «απαντώντας» κατ' αυτόν τον τρόπο και στις σκληρές αιχμές του προέδρου Τραμπ για την «αδύναμη Ευρώπη».

Βεβαίως, μία συμφωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται καθόλου δεδομένη, εξ ου και το ζήτημα παραπέμφθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Χώρες, όπως το Βέλγιο, στο έδαφος του οποίου εδρεύει το μεγαλύτερο μέρος των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων αλλά και η Ουγγαρία και η Σλοβακία εγείρουν σοβαρές αντιρρήσεις και προς το παρόν μπλοκάρουν μία ευρωπαϊκή συμφωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίησή τους με τη μεγαλύτερη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει μεταξύ άλλων ότι σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ο μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες, που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Πάντως, στο εσωτερικό της ΕΕ συζητούνται και εναλλακτικές προκειμένου να παρακαμφθεί η εναντίωση κρατών μελών όπως το Βέλγιο. Σε αυτό το πλαίσιο επανέρχεται η εκδοχή της ενισχυμένης πλειοψηφίας, εξέλιξη, που μόνο απλή δεν είναι καθώς προσκρούει στον έντονο προβληματισμό αρκετών Ευρωπαίων εταίρων. Επίσης, η πρόεδρος της Κομισιόν έριξε στο τραπέζι και τη λύση του ευρωπαϊκού δανεισμού, ως εναλλακτική προς την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων οδό, κάτι, που αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες.