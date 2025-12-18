Ο Flash στις Βρυξέλλες: «Πολιορκία» από τρακτέρ στην καρδιά της ΕΕ – Ένταση και επεισόδια

Σε πλήρη αιφνιδιασμό βρέθηκαν οι βελγικές Αρχές τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/12), καθώς εκατοντάδες αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» τα μέτρα ασφαλείας και να φτάσουν με τα τρακτέρ τους σε απόσταση αναπνοής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα έξω από το κτήριο του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες μεταξύ των αγροτών απ' όλη την Ευρώπη και την αστυνομία, με τις αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων και να προβαίνουν σε ρίψεις νερού.

Η επιχείρηση των αγροτών ήταν αστραπιαία.Εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι, κατέκλυσαν τους κεντρικούς οδικούς άξονες και σταμάτησαν μόλις λίγα μέτρα μακριά από τα κτίρια όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, την οποία θεωρούν «ταφόπλακα» για τον κλάδο τους.

Η βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς αγρότες από κάθε γωνιά της Ευρώπης έχουν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Το «φάντασμα» της Mercosur



Η αφορμή για τη σημερινή «έκρηξη» δεν είναι άλλη από την επικείμενη υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Οι αγρότες βλέπουν στη συμφωνία αυτή μια «θανατική καταδίκη» για την ευρωπαϊκή παραγωγή.

«Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε προϊόντα που παράγονται με μηδενικά περιβαλλοντικά στάνταρ και εξευτελιστικά μεράκια», δηλώνουν οι διαδηλωτές στην κάμερα. Η συμφωνία προβλέπει την εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων βοείου κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών από χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη), γεγονός που, σύμφωνα με τις αγροτικές ενώσεις, θα οδηγήσει σε κατάρρευση των τιμών στην Ευρώπη.

🇸🇪 Swedish farmers have arrived after 1400km, crossing Sweden, Germany, all the way through Brussels ! https://t.co/VaGffdOKYs — Real News (@DrNeculai) December 18, 2025

Εικόνες έντασης και αποφασιστικότητας



Ατέλειωτες ουρές τρακτέρ που έχουν αποκλείσει κεντρικές αρτηρίες, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στα κτίρια των θεσμικών οργάνων.

Πυρσοί και καπνογόνα που δημιουργούν μια απόκοσμη ατμόσφαιρα, ενώ οι αγρότες έχουν στήσει οδοφράγματα με μπάλες από άχυρο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αύρες νερού βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, με την ένταση να παραμένει στα ύψη.

Reuters

Τα αιτήματα στο τραπέζι



Οι αγρότες δεν ζητούν πλέον μόνο επιδοτήσεις, αλλά δικαιοσύνη. Τα βασικά τους αιτήματα περιλαμβάνουν:

Πλήρη διακοπή των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία Mercosur.

Ρήτρες αμοιβαιότητας: Κάθε προϊόν που εισάγεται στην ΕΕ να πληροί τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές με τα ευρωπαϊκά.

Διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος και προστασία από την αισχροκέρδεια των μεσαζόντων.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς το κίνημα των αγροτών δείχνει πιο ενωμένο από ποτέ. «Αν δεν μας ακούσουν σήμερα, οι Βρυξέλλες θα μείνουν κλειστές για όσο χρειαστεί», προειδοποιούν οι εκπρόσωποι των συνδικάτων.

