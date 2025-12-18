Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες - Επεισόδια και δακρυγόνα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, δείτε live εικόνα

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι Βρυξέλλες, με εκτεταμένα επεισόδια να σημειώνονται στην πόλη και την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.



@flashgrofficial Η βελγική πρωτεύουσα βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, καθώς αγρότες από κάθε γωνιά της Ευρώπης έχουν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Βίντεο/Ρεπορτάζ: Σπύρος Μουρελάτος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους των Βρυξελλών, φωτιές, καταστροφές, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνεδριάσεις στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



REUTERS/Yves Herman

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού εναντίον χιλιάδων αγροτών που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, αποκλείοντας δρόμους με τρακτέρ και πετώντας πατάτες και αυγά, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν μια αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Αμερική.



Η ένταση είναι μεγάλη στις Βρυξέλλες, όπως μετέδωσε και ο απεσταλμένος του flash.gr, Σπύρος Μουρελάτος.

Δείτε live εικόνα από τις Βρυξέλλες:

Διαδηλωτές με τρακτέρ που αντιτίθενται στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο Europa, όπου οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν την τροποποίηση ή την αναβολή της εμπορικής συμφωνίας, ενώ μια διπλή συγκέντρωση έγινε στην Πλατεία Λουξεμβούργου, λίγα βήματα μακριά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



REUTERS/Yves Herman

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους των Βρυξελλών όπου για αρκετή ώρα επικράτησε μεγάλη αναταραχή με τις κροτίδες να πέφτουν «βροχή» προς τη μεριά όπου ήταν συγκεντρωμένες οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η συμφωνία, η οποία θα καταργούσε τους δασμούς σε σχεδόν όλα τα αγαθά που διακινούνται μεταξύ της ΕΕ και πέντε χωρών της Mercosur - Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία - για διάστημα 15 ετών, αντιμετωπίζει αυξανόμενη αντίσταση.