Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες - Επεισόδια και δακρυγόνα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, δείτε live εικόνα
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους των Βρυξελλών όπου για αρκετή ώρα επικράτησε μεγάλη αναταραχή.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι Βρυξέλλες, με εκτεταμένα επεισόδια να σημειώνονται στην πόλη και την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.
Ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους των Βρυξελλών, φωτιές, καταστροφές, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνεδριάσεις στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού εναντίον χιλιάδων αγροτών που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, αποκλείοντας δρόμους με τρακτέρ και πετώντας πατάτες και αυγά, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν μια αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Αμερική.
Η ένταση είναι μεγάλη στις Βρυξέλλες, όπως μετέδωσε και ο απεσταλμένος του flash.gr, Σπύρος Μουρελάτος.
Δείτε live εικόνα από τις Βρυξέλλες:
Διαδηλωτές με τρακτέρ που αντιτίθενται στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο Europa, όπου οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν την τροποποίηση ή την αναβολή της εμπορικής συμφωνίας, ενώ μια διπλή συγκέντρωση έγινε στην Πλατεία Λουξεμβούργου, λίγα βήματα μακριά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους των Βρυξελλών όπου για αρκετή ώρα επικράτησε μεγάλη αναταραχή με τις κροτίδες να πέφτουν «βροχή» προς τη μεριά όπου ήταν συγκεντρωμένες οι αστυνομικές δυνάμεις.
Η συμφωνία, η οποία θα καταργούσε τους δασμούς σε σχεδόν όλα τα αγαθά που διακινούνται μεταξύ της ΕΕ και πέντε χωρών της Mercosur - Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη και Βολιβία - για διάστημα 15 ετών, αντιμετωπίζει αυξανόμενη αντίσταση.