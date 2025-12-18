Χάος στην αλβανική βουλή - Συγκρούσεις και καπνογόνα

Σκηνές έντονης σύγκρουσης εκτυλίχθηκαν στην αλβανική Βουλή, το πρωί της Πέμπτης, με αφορμή την εκλογή του νέου συνηγόρου του Πολίτη, Endri Shabani. Βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να προκληθούν συγκρούσεις με τη φρουρά του Κοινοβουλίου.

Η αντιπολίτευση, σύμφωνα με το himara.gr, κατέλαβε τα υπουργικά έδρανα και άναψε καπνογόνα μέσα στην αίθουσα, προσπαθώντας να μπλοκάρει την εκλογή. Παρά τις αντιδράσεις, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έγκριση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ωστόσο, οι εντάσεις συνεχίστηκαν όταν ο Endri Shabani, αποχωρώντας από την αίθουσα, άρχισε να στέλνει φιλιά στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση.

Μετά από τις αναταραχές, δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης απομακρύνθηκαν από τη συνεδρίαση με εντολή του Προέδρου της Βουλής. Παρά την ένταση, η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην ψήφιση των νομοσχεδίων της ημερήσιας διάταξης, ενώ οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν τη κυβέρνηση για διαφθορά από τα έδρανα.