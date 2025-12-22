Σε «ρινγκ» μετατράπηκε η τουρκική Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού

«Άναψαν» τα αίματα μέσα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ανάμεσα σε βουλευτές του κυβερνόντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.



Αποτέλεσμα ήταν βουλευτές των δυο αντίπαλων κομμάτων να έρθουν στα χέρια ανταλλάζοντας γροθιές. Τελικά η πρόταση εγκρίθηκε από τη Βουλή με 320 ψήφους υπέρ και 249 κατά, ενώ η πρόταση για τους λογαριασμούς του 2024 εγκρίθηκε με 316 ψήφους υπέρ και 247 κατά.

Σύμφωνα με το BBC Turk, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στο Χ, δήλωσε: «Ελπίζω ότι η πρόταση νόμου για τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης για το 2026, η οποία εγκρίθηκε από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας απόψε, θα είναι ωφέλιμη για τη χώρα μας, το έθνος μας και την οικονομία μας».

Στην ανακοίνωσή του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε: «Ευχαριστώ τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση και τα μέλη του κοινοβουλίου μας που εργάστηκαν ακούραστα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Είθε ο προϋπολογισμός μας για το 2026 να είναι ευοίωνος και επιτυχημένος».

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς;

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό, ο βουλευτής του AKP, Μουσταφά Βαράνκ, απευθυνόμενος στα έδρανα του CHP, είπε: «Φέρτε εδώ τον αρχηγό του κόμματός σας, δεν πρέπει να με φοβάται. Ευτυχώς, ο λαός μας γνωρίζει πολύ καλά το ιστορικό του κ. Οζγκιούρ. Οι αγρότες που ζουν σε πόλεις που διοικούνται από δήμους του CHP εξακολουθούν να περιμένουν τα δωρεάν τρακτέρ που υποσχέθηκε ο Οζγκιούρ Οζέλ, ρωτώντας: "Πού είναι τα τρακτέρ μας;"».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας του CHP, Γκιόχαν Γκιουνάιντιν, έλαβε τον λόγο και απάντησε στον Βαράνκ. «Ο Κενάν Εβρέν ήταν με τους δαίμονες και εσύ θα είσαι με τους δαίμονες επίσης. Είσαι εγγονός του Φεσλί Καντίρ. Απολύσατε τον δημοσιογράφο του NTV» και κατηγόρησε το ΑΚΡ ότι «προσπαθεί να πιάσει πάτο με τις αντιπαραθέσεις», δήλωσε ότι η κυβέρνηση «διέδωσε κάθε είδους συκοφαντίες» εναντίον των δήμων με επικεφαλής το CHP.

Ο Γκιουνάιντιν, σημειώνοντας ότι τα μέλη του AKP επέκριναν το CHP και την εποχή του μονοκομματισμού στις ομιλίες τους κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό, δήλωσε: «Μονοκομματική διακυβέρνηση σημαίνει Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι τιμή μας, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ο Τζελάλ Μπαγιάρ διετέλεσε πρωθυπουργός και ο Αντνάν Μεντερές βουλευτής για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό σημαίνει ότι αρνείστε την κληρονομιά των δικών σας προγόνων στο πλαίσιο του μονοκομματικού συστήματος. Τόσο στερημένοι ιστορικής συνείδησης είστε».

Οι δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του AKP, Αμπντουλάχ Γκιουλέρ σχετικά με τον Ατατούρκ και τον Ισμέτ Ινονού ως απάντηση στον Γκιουνάιντιν κλιμάκωσαν περαιτέρω την ένταση.

Ο Γκιουλέρ είπε: «Αναφέρατε την εποχή του μονοκομματισμού, αναφέρατε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Μετά τον εκλιπόντα Ατατούρκ, υπήρξε ένα άλλο άτομο. Τον σβήσατε, τον ξεχάσατε; Θέλω να σας υπενθυμίσω. Ποιος ήταν; Και πάλι, ο Ισμέτ Ινονού, ο «αιώνιος ηγέτης» που αφαίρεσε τη φωτογραφία του Ατατούρκ από τα χαρτονομίσματα λίγο μετά τον θάνατό του. Αυτή είναι η κατάσταση».



Όταν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας του CHP, Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, αντέδρασε στον Γκιουλέρ ενώ ήταν όρθιος, η ένταση μεταξύ των βουλευτών του AKP και του CHP κλιμακώθηκε από λεκτικές προσβολές σε σπρώξιμο ο ένας του άλλου και τελικά σε καβγά με γροθιές.