Τουρκία: Viral νύφη από «ατόφιο χρυσάφι» - Την έντυσαν με κοσμήματα αλλά δεν άντεξε το βάρος τους

Πλουσιοπάροχος ήταν ο γάμος του 26χρονου ανιψιού πρώην βουλευτή του AKP στην Σανλιούρφα στη Νιοτιοανατολική Ανατολίας στην Τουρκία με μια 25χρονη δικηγόρο ανιψιά του αντιπροσώπου του Ιράκ στην Τουρκία να εμφανίζεται ντυμένη με σειρές από ολόχρυσα κοσμήματα.

Τα βίντεο του γάμου δεν άργησαν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου η νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε στο δημαρχείο της πόλης στο πλάι του αγαπημένου της φορώντας σειρές από ολόχρυσα κοσμήματα ακολουθώντας τα έθιμα και της παραδόσεις της χώρας της.

Τα βαριά αντικείμενα που τοποθετήθηκαν στο στήθος της όμως τής έφεραν δυσφορία καθώς ζύγιζαν αρκετά κιλά. Αποτέλεσμα ήταν η νύφη να ζητήσει να κάτσει μη μπορώντας να αντέξει το βάρος. Παράλληλα όμως, οι καλεσμένοι έσπευδαν προς το μέρος της να τοποθετήσουν επιπλέον «γούρια» ώστε ο γάμος της να είναι, εκτός από ευτυχισμένος, και πλούσιος!

🔴 Gelin takıların ağırlığı nedeniyle oturmak zorunda kaldı!



📍 Şanlıurfa’da gerçekleştirilen bir aşiret düğününde, Kuzey Iraklı geline kilolarca altın takıldı.



■ Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların… pic.twitter.com/d0QNqIudEm — Haber 7 (@Haber7) December 22, 2025

Εκτός από τον πρώην τοπικού βουλευτή του ΑΚΡ, το παρών έδωσαν και άλλες ισχυρές προσωπικότητες της περιοχής καθώς και χιλιάδες καλεσμένοι. Οι παρευρισκόμενοι έραναν το νεόνυμφο ζεύγος με χρήματα και χρυσές λίρες. Οι υπάλληλοι του δημαρχείου ήταν σε επιφυλακή προκειμένου να μαζέψουν τα χρήματα που έπεσαν στο πάτωμα και τα να βάλουν σε κουτιά.

Ωστόσο, το πιο περίεργο ήταν ότι οι καλεσμένοι ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα πετάξει τα περισσότερα χρήματα. Στη συνέχεια «έντυσαν» τη νύφη με χρυσό. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η 25χρονη δικηγόρος εθεάθη να φοράει μεταξύ άλλων χρυσά νομίσματα, χρυσή ζώνη, κολιέ, διαμαντένιο δαχτυλίδι και χρυσή κορώνα ενώ το νυφικό της ίσα που φαινόταν.

Μετά τον γάμο, οι καλεσμένοι από το Ιράκ έκαναν μεγάλη ουρά για να φορέσουν τα χρυσά κοσμήματα που έφεραν σε ειδικά κουτιά.