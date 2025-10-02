«Φιάσκο» η καλλονή Τουρκάλα παρουσιάστρια Εϊσάν Ακσόι - Πώς κατάφερε να «ξεγελάσει» τους φιλάθλους

Μπορεί να φαίνεται σαν άλλη μία μελαχρινή καλλονή του Instagram που ανεβάζει φωτογραφίες με μπικίνι και φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων… όμως η Εϊσάν Ακσόι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και το εννοώ.

Η δήθεν Τουρκάλα αθλητικογράφος που δηλώνει πως ζει στην Κωνσταντινούπολη, έχει γίνει viral μέσα σε λίγους μήνες, με πάνω από 43.000 followers στο Instagram, εκατοντάδες συνδρομητές στο Patreon και φανατικούς θαυμαστές που την αποθεώνουν καθημερινά. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: Η Εϊσάν Ακσόι δεν... υπάρχει στην πραγματικότητα. Πρόκειται για άλλη μια σταρ των social media και δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Aν και ο λογαριασμός της στο Instagram αναφέρει ξεκάθαρα ότι είναι αποτέλεσμα ΑΙ, ελάχιστοι φαίνεται να το προσέχουν. Οι περισσότεροι επιλέγουν να… πιστεύουν το αφήγημα. Με 235 αναρτήσεις που περιλαμβάνουν πολυτελή ταξίδια, στιγμιότυπα σε παραλίες, εστιατόρια με πανοραμική θέα, και τελευταία — εμφανίσεις με ποδοσφαιρικές φανέλες της Γαλατάσαραϊ, της Φενέρμπαχτσε, της Μπεσίκτας και της Τραμπζονσπόρ — η Εϊσάν φροντίζει να καλύπτει όλα τα γούστα.

Μάλιστα, το κοινό της την ανταμείβει γενναιόδωρα: σύμφωνα με τη Daily Mail, κάποιοι χρήστες πληρώνουν μέχρι και 770 λίρες τον μήνα για να έχουν πρόσβαση στο «18+» περιεχόμενό της στο Patreon. Εικόνες και βίντεο που, φυσικά, έχουν παραχθεί επίσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εκτός από το Patreon και το Instagram, έχει λογαριασμό σε X, TikTok και YouTube, αν και οι δύο πρώτες πλατφόρμες παραμένουν η βασική της «δουλειά».

Αν και στην αρχή παρουσιαζόταν ως ένα lifestyle μοντέλο, ο δημιουργός της Εϊσάν φαίνεται πως αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την αγάπη των social για το ποδόσφαιρο και να την «μετατρέψει» σε αθλητικογράφο. Πλέον, εμφανίζεται με μικρόφωνα, δηλώσεις και captions που παραπέμπουν σε ρεπορτάζ αγώνων — όλα, φυσικά, χωρίς καν να υπάρχει.

Σε μια ανάρτηση που φαίνεται να προκαλεί σκόπιμα αντιδράσεις, η Εϊσάν Ακσόι εμφανίζεται να φοράει φανέλες των τουρκικών ομάδαων Γαλατάσαραϊ, Φενερμπαχτσέ, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ.

Ωστόσο, κανένας από τους θαυμαστές που την αποθεώνουν δεν φαίνεται να νοιάζεται γι’ αυτό, ούτε για το γεγονός ότι είναι εντελώς ψεύτικη. «Είσαι όμορφη σαν άγγελος» γράφει ένας, «είσαι όμορφη», αναφέρει ένας άλλος, «Πριγκίπισσα, σουλτάνα», σημειώνει ένας τρίτος.