Η πρώτη AI ηθοποιός είναι εδώ και το μέλλον μοιάζει χολιγουντιανό θρίλερ - Οι σφοδρές αντιδράσεις

Υπάρχει και δεν... υπάρχει ταυτόχρονα. Αλλά κάπως έτσι συμβαίνει με τα περισσότερα «έμψυχα» δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και αν κάποια από αυτά είναι έτοιμα να αναλάβουν την διοίκηση ενός κράτους, όπως η Diella, η Αλβανίδα AI υπουργός για την διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων, άλλα τέτοια δημιουργήματα είναι έτοιμα να μας ψυχαγωγήσουν διαγράφοντας λαμπρή καριέρα στο κινηματογραφικό στερέωμα.

Ο λόγος για την Tilly Norwood, η οποία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για μια γυναίκα ηθοποιό που μπορεί να υποδυθεί κάθε λογής, κωμικούς ή δραματικούς ρόλους, ωστόσο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η Tilly Norwood δημιουργήθηκε από την εταιρεία Particle6, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία περιεχομένου σε βίντεο, ταινίες, ψηφιακά avatar και άλλα παρόμοια πεδία. Συγκεκριμένα, το ψηφιακό αυτό κορίτσι που φιλοδοξεί να είναι «η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον», φτιάχτηκε στο στούντιο Xicoi, τμήμα της Particle6, ενώ εμπνεύστρια και δημιουργός της είναι η Eline Van der Velden, Ολλανδή ηθοποιός, κωμικός και σεναριογράφος.

Ωστόσο, η εμφάνιση της AI ηθοποιού δεν ήταν καθόλου ανέφελη στο χώρο της showbiz, ήδη από τις πρώτες ώρες που παρουσιάστηκε. H Tilly Norwood που, όπως εύστοχα σημειώνει άρθρο στον Guardian, οπτικά είναι ένα «κράμα» της Γκαλ Γκαντότ, της Άνα Ντε Άρμας και της Βανέσα Χάντζενς, έχει ήδη προλάβει να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

«Και τι γίνεται με τους πραγματικούς ηθοποιούς;»

Οι αντιδράσεις προέρχονται κυρίως από ηθοποιούς και αφορούν τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματά τους.

Η Melissa Barrera από το «Scream» τόνισε στο Instagram: «Ελπίζω όλοι οι ηθοποιοί που εκπροσωπούνται από τον ατζέντη που το κάνει αυτό, να αφήσουν τα λεφτά τους». Από την πλευρά της, η Mara Wilson από την Ματίλντα έγραψε: «Και τι γίνεται με τις εκατοντάδες ζωντανές νεαρές γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα ενώθηκαν για να τη φτιάξουν; Δεν θα μπορούσατε να προσλάβετε καμία από αυτές;».

Μέχρι στιγμής, η Norwood έχει παίξει σε ένα κωμικό σκετς στο Youtube, το οποίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη και ονομάζεται AI Commissioner.

«Μπορεί να είμαι δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά νιώθω πολύ αληθινά συναισθήματα αυτή τη στιγμή», έγραψε η Norwood στη σελίδα της στο Facebook (έχει και social), την ημέρα που κυκλοφόρησε. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτό που ακολουθεί!», πρόσθεσε.

«Χλιαρή» υποδοχή

Αξιοσημείωτο είναι ότι στους δύο μήνες από την κυκλοφορία του, το AI Commissioner έχει αυτή τη στιγμή μόνο περίπου 300.000 προβολές.

Η απειλή για τους «πραγματικούς» ηθοποιούς και τους δημιουργούς προέρχεται και από το γεγονός ότι η ανταγωνίστριά τους αυτή -για ορισμένους στο κατεστημένο του Χόλιγουντ- αποτελεί την ιδανική περίπτωση καλλιτέχνη. Όπως αναφέρει ο Stuart Heritage από τον Guardian, πρόκειται για μια δημιουργία πλήρως εύκαμπτη και προσαρμόσιμη στις επιθυμίες των σκηνοθετών και των παραγωγών. Χωρίς εγωισμό. Χωρίς δημιουργική συμβολή. Χωρίς να διεκδικεί μισθό ή να «μάχεται με τον χρόνο» για την εμφάνισή της.

Μια μικρή παρηγοριά είναι ότι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υιοθετηθεί ως κανόνας στη δημιουργία ταινιών είναι οι θεατές. Όπως συμβαίνει με όλα στο Χόλιγουντ, αυτό που θα καθορίσει την καριέρα της Norwood πάνω απ' όλα είναι η εμπορική ανταπόκριση.

Κάποτε ειπώθηκε ότι το 3D ήταν το μέλλον του κινηματογράφου όταν το «Avatar» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2009. Χρειάστηκαν τρεις όχι τόσο επιτυχημένες ταινίες για να τερματίσουν αυτή τη μόδα, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα το ίδιο να συμβεί και εδώ.

Η απάντηση της δημιουργού στις επικρίσεις

Στο φόντο των ισχυρών αντιδράσεων, η δημιουργός της Tilly Norwood, Eline Van der Velden, έσπευσε να απαντήσει στα social media, ότι η Tilly δεν ήρθε για να αντικαταστήσει τα «πραγματικά» πρόσωπα αλλά είναι ακόμα ένα παραστατικό εργαλείο, ένα δημιούργημα, όπως -για παράδειγμα- ήταν κάποτε τα κινούμενα σχέδια.

«Για όσους έχουν εκφράσει την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα μου από την τεχνητή νοημοσύνη, της Tilly Norwood, δεν είναι υποκατάστατο ενός ανθρώπου, αλλά ένα δημιουργικό έργο -ένα έργο τέχνης».

«Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, πυροδοτεί συζητήσεις και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας. Βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως υποκατάστατο των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο.

Όπως ακριβώς το animation, το κουκλοθέατρο ή το CGI άνοιξαν νέες δυνατότητες χωρίς να αφαιρούν από την ζωντανή υποκριτική, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταστούμε και να δημιουργούμε ιστορίες», εξήγησε.

«Είμαι η ίδια ηθοποιός και τίποτα -σίγουρα όχι ένας χαρακτήρας από την Τεχνητή Νοημοσύνη- δεν μπορεί να κάνει πέρα την τέχνη ή τη χαρά της ανθρώπινης ερμηνείας».

«Πιστεύω επίσης ότι οι χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να κρίνονται ως μέρος του δικού τους είδους, με βάση τα δικά τους πλεονεκτήματα και όχι να συγκρίνονται άμεσα με ανθρώπινους ηθοποιούς», συνέχισε, μεταξύ άλλων, η Van der Velden. «Κάθε μορφή τέχνης έχει τη θέση της και η καθεμία μπορεί να εκτιμηθεί για αυτό που προσφέρει μοναδικά», είπε χαρακτηριστικά.