Η είσοδος του ChatGPT στην καθημερινότητα των ζευγαριών γεννά μια νέα, ανησυχητική δυναμική: Ο ένας σύντροφος γοητεύεται από μια πηγή «συμπόνιας» και παραχωρεί στο μηχάνημα τον ρόλο του καθρέφτη και του συμβούλου.

Στον κόσμο των σχέσεων πάντα υπήρχαν «τρίτοι» που μπορούσαν να παρεισφρήσουν: ένας φίλος με απόλυτες γνώμες, ένα φόρουμ που υποσχόταν εύκολες απαντήσεις, μια ιδεολογία που έδινε έτοιμα σχήματα ερμηνείας. Το 2025, ο πιο διεισδυτικός «τρίτος» είναι απρόσωπος και πάντοτε διαθέσιμος: ένα chatbot.

Η είσοδος συστημάτων όπως το ChatGPT στην καθημερινή οικειότητα των ζευγαριών γεννά μια νέα, ανησυχητική δυναμική: ο ένας σύντροφος γοητεύεται από μια πηγή «συμπόνιας» και επικύρωσης που δεν αντιμιλά, δεν κουράζεται, δεν θέτει όρια· και σιγά-σιγά παραχωρεί στο μηχάνημα τον ρόλο του καθρέφτη, του συμβούλου, ακόμα και του εισαγγελέα.

Το αποτέλεσμα, όπως αφηγούνται άνθρωποι που μίλησαν σε πρόσφατο ρεπορτάζ, είναι γάμοι που ραγίζουν με τρόπους αιφνίδιους, βίαιους και βαθιά αποπροσανατολιστικούς.

Διαβάστε αληθινές ιστορίες ζευγαριών που περιγράφουν πως η εμπλοκή του ChatGPT πιο πολύ χειροτέρεψε παρά καλυτέρεψε τα πράγματα.