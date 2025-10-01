«Πού βρίσκεται η Ρωσία στη μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη;» διερωτώνται σε ανάλυσή τους οι Financial Times, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δείχνουν να επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους στον τομέα.



Ταυτόχρονα, όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και η Σαουδική Αραβία, ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια για να τοποθετηθούν στο χάρτη ως κόμβοι τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ κυβερνήσεις από τη Νότια Κορέα έως το Καζακστάν έχουν παρουσιάσει τη στρατηγική τους για κυρίαρχα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.



Από την άλλη, η Ρωσία περηφανεύεται για μία μακρά ιστορία ταλαντούχων μηχανικών. Διαθέτει ένα εθνικό οικοσύστημα τεχνολογικών εταιρειών, από τη μηχανή αναζήτησης, Yandex, έως το κοινωνικό δίκτυο, VKontakte. Η υπηρεσία μηνυμάτων, Telegram, δημιουργήθηκε από το Ρώσο επιχειρηματία, Παβέλ Ντουρόφ. Ενώ Ρώσοι εγκληματίες του διαδικτύου έχουν υπάρξει καινοτόμοι στον τομέα του ransomware, του χακαρίσματος και των ληστειών κρυπτονομισμάτων.

«Ύποπτα» απούσα η Ρωσία

Το 2017, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν διακήρυττε ότι όποιος κυριαρχήσει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, «θα κυριαρχήσει στον κόσμο». Παρόλα αυτά, τρία χρόνια μετά την παγκόσμια έναρξη της ΤΝ, η Ρωσία είναι «ύποπτα» απούσα.



Σύμφωνα με τους Financial Times, αυτό δε σημαίνει ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ΤΝ. Ο πόλεμος των ντρόουν με την Ουκρανία βασίζεται όλο και περισσότερο σε αυτόνομα συστήματα. Η Ρωσία έχει καταφέρει να εισάγει παράνομα χιλιάδες τσιπάκια για τα ντρόουν, ωστόσο παραμένει μικρός παίκτης στην ΤΝ.



Στην άλλη άκρη των συνόρων, στη Φιλανδία, μία εναλλακτική ιστορία της ρωσικής τεχνολογίας λειτουργεί σε ένα μεγάλο campus data center που σκοπεύει να φιλοξενήσει 60.000 GPUs, συμπεριλαμβανομένων κάποιων από τα πιο εξελιγμένα τσιπάκια της Nvidia. Το data center αρχικά ανήκε στην Yandex, όμως πλέον το διαχειρίζεται η Nebius, μία εταιρεία που μόλις υπέγραψε συμβόλαιο 17,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να λειτουργεί data centers για λογαριασμό της Microsoft στις ΗΠΑ.



Ακόμα και πριν το Φεβρουάριο του 2022, το Κρεμλίνο πίεζε τις τεχνολογικές εταιρείες ώστε να περιορίσει την αντιπολίτευση. Η Yandex υποχρεώθηκε να εφαρμόσει φίλτρα στις έρευνες για ευαίσθητα πολιτικά θέματα, ωστόσο κατάφερε να παραμείνει μία ιστορία επιτυχίας για το πώς μία ρωσική εταιρεία μπορεί να βγάλει χρήματα χωρίς να προέρχονται από το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.

Οι ελπίδες έχουν εξαφανιστεί

Όμως, όπως και άλλες τεχνολογικές εταιρείες αναγκάστηκε να εντείνει την λογοκρισία. Κάποια στελέχη της βρέθηκαν στο επίκεντρο των Δυτικών κυρώσεων, ενώ κάποια άλλα κατέκριναν τις πολιτικές του Κρεμλίνου και έφυγαν από τη χώρα.



Η απάντηση της Yandex ήταν να κοπεί στα δύο. Η εταιρεία, που είναι εισηγμένη στην Ολλανδία, πούλησε τις ρωσικές δραστηριότητές της (που ήταν οι περισσότερες) σε Ρώσους ολιγάρχες με στενές σχέσεις με το Κρεμλίνο. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες ονομάστηκαν, Nebius.



Στη Ρωσία, η μηχανή αναζήτησης βρίσκεται στο επίκεντρο του τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας. Όμως, αντί κα κάνει συμφωνίες με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, η Yandex προσπαθεί να επιβιώσει σε μία στρατικοποιημένη οικονομία.



Τώρα που οι περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες έχουν αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά, είναι εύκολο να τη μονοπωλήσει. Όμως, οι ελπίδες για τη δημιουργία ενός ρωσικού τεχνολογικού γίγαντα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.



Όμως καταλήγουν οι Financial Times, η Ρωσία έχει μία μακρά ιστορία εξαγωγής μυαλών στον τεχνολογικό τομέα. Και σε μία εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φέρει επανάσταση, ο Πούτιν διάλεξε τη χειρότερη στιγμή για να συνεχίσει αυτή την αρνητική παράδοση…