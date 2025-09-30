Υπερηχογράφημα μέσω... κινητού: Η συσκευή AI που κάνει «παγκόσμια πρεμιέρα» σε ελληνικό νοσοκομείο

Το «ThinkSono Guidance System», μία πρωτοποριακή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά στη διάγνωση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, πρόκειται να λειτουργήσει από αύριο Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, πρόκειται για ένα φορητό, ασύρματο υπερηχογραφικό σύστημα που συνδέεται με κινητό τηλέφωνο για οθόνη. Επιτρέπει σε οποιονδήποτε γιατρό να πραγματοποιεί γρήγορες υπερηχογραφικές εξετάσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την ανάγκη μεταφοράς ασθενών στο Τμήμα Υπερήχων. Τα δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία αυτόματα και αποστέλλονται σε αγγειοχειρουργούς για άμεση εκτίμηση, επιταχύνοντας τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ασθενών.

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας θα είναι η πρώτη παγκοσμίως που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλινική πράξη. Αυτό αποτελεί, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο για την Αγγειοχειρουργική Κλινική, το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και την Πολεμική Αεροπορία.