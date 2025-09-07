Ένα «κράνος» για το Πάρκινσον: Συσκευή υπερήχων υπόσχεται νέα μη επεμβατική θεραπεία στην ασθένεια

Ένα «κράνος» υπερήχων δίνει ελπίδες για τη θεραπεία νευρολογικών παθήσεων όπως τη νόσο του Πάρκινσον, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή άλλες επεμβατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη στο Nature Communications, η συσκευή μπορεί να στοχεύσει περιοχές του εγκεφάλου 1.000 φορές μικρότερες από ό,τι μπορούν οι υπέρηχοι και θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες θεαραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) στη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον. Έχει επίσης θεραπευτικές δυνατότητες για παθήσεις όπως η κατάθλιψη, το σύνδρομο Τουρέτ, ο χρόνιος πόνος, το Αλτσχάιμερ και ο εθισμός.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σε αντίθεση με την DBS, η οποία απαιτεί μια εξαιρετικά επεμβατική διαδικασία με ηλεκτρόδια που εμφυτεύονται βαθιά στον εγκέφαλο για να παρέχουν ηλεκτρικούς παλμούς, η χρήση υπερήχων στέλνει μηχανικούς παλμούς στον εγκέφαλο.

Το πρωτοποριακό σύστημα που μπορεί να δράσει σε περιοχές του εγκεφάλου 30 φορές μικρότερες από ό,τι μπορούσαν οι προηγούμενες συσκευές υπερήχων βαθέος εγκεφάλου.

Ένα κράνος μέσα σε μαγνητικό τομογράφο

«Είναι ένα κράνος για το κεφάλι με 256 απολήξεις που χωράει μέσα σε έναν σαρωτή μαγνητικής τομογραφίας», δήλωσε η ελληνικής καταγωγής συγγραφέας και συμμετέχουσα στη μελέτη Ioana Grigoras, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Είναι ογκώδες και κλειστοφοβικό στην αρχή όταν το βάζεις στο κεφάλι, αλλά μετά νιώθεις άνετα», είπε.

Οι τρέχουσες μέθοδοι DBS που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον χρησιμοποιούν σκληρά μεταλλικά πλαίσια που βιδώνονται στο κεφάλι για να μένουν σταθερά.

Για να δοκιμάσουν το σύστημα, οι ερευνητές το εφάρμοσαν σε 7 εθελοντές, κατευθύνοντας υπερηχητικά κύματα σε μια μικροσκοπική περιοχή, στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού στον πλευρικό γονιδιωματικό πυρήνα (LGN), την βασική οδό για τις οπτικές πληροφορίες που μεταφέρονται από τα μάτια στον εγκέφαλο.

«Τα κύματα έφτασαν στον στόχο τους με αξιοσημείωτη ακρίβεια», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας καθηγήτρια Charlotte Stagg του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Αυτό από μόνο του ήταν εξαιρετικό και κανείς δεν το έχει κάνει πριν», πρόσθεσε.

Ελπίδες και για άλλες ασθένειες

Η εργασία διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία, με διεπιστημονικές ομάδες από το University College London (UCL) και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν το κράνος και να το συνδέσουν με μαγνητικό τομογράφο.

Η ομάδα βρίσκεται ήδη καθ' οδόν για να δοκιμάσει το σύστημα σε περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τη νόσο του Πάρκινσον, τη σχιζοφρένεια, την ανάρρωση από εγκεφαλικό επεισόδιο, τον πόνο, την κατάθλιψη και άλλες παθήσεις.

Το ίδιο το κράνος είναι μοναδικό. Η βασική ομάδα που το κατασκεύασε, οι ακαδημαϊκοί του UCL, Elly Martin και Brad Treeby, τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας με τους ασθενείς για να το σχεδιάσουν ώστε να είναι πιο άνετο και εφαρμόσιμο σε πολλές παθήσεις.