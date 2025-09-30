Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες

Η συστηματική κατανάλωση αναψυκτικών με ζάχαρη επιβαρύνει την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα στις γυναίκες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό JAMA Psychiatry. Ερευνητές από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Διαβήτη έδειξαν ότι η επίδραση αυτή σχετίζεται με τις αλλαγές που προκαλούνται στη μικροχλωρίδα του εντέρου, η οποία λειτουργεί σαν «κρυφός σύνδεσμος» ανάμεσα στη διατροφή και την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Τα ποτά με ζάχαρη έχουν ήδη συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένους καρκίνους, όμως τώρα η επιστήμη αποκαλύπτει ότι ο αντίκτυπός τους επεκτείνεται και στην ψυχολογία.

Η μελέτη και τα αποτελέσματα στις γυναίκες

Όπως διαβάζουμε στο neurosciencenews.com η μελέτη στηρίχθηκε σε στοιχεία από τη βάση MACS και συνολικά εξετάστηκαν 932 άτομα ηλικίας 18 έως 65 ετών. Από αυτούς, οι 405 είχαν διαγνωστεί με σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή, ενώ οι υπόλοιποι 527 αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν σαφή συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση αναψυκτικών και στην ένταση των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες, όπου η αυξημένη κατανάλωση συνδεόταν με 17% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης και με πιο σοβαρές εκδηλώσεις της νόσου.

Το μικροβίωμα στο επίκεντρο

Το ερώτημα που γεννάται είναι πώς ακριβώς τα ζαχαρούχα ποτά μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική ισορροπία. Οι ερευνητές βρήκαν ότι σε γυναίκες που έπιναν συχνά αναψυκτικά καταγράφηκαν υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων του γένους Eggerthella στο έντερο. Τα ίδια βακτήρια είχαν εντοπιστεί και σε προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς με κατάθλιψη, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι παίζουν ρόλο-κλειδί ως βιολογικός μεσολαβητής. Πρόκειται για την πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι η αλλοίωση της εντερικής μικροχλωρίδας μπορεί να αποτελέσει τον κρίκο που συνδέει την κατανάλωση αναψυκτικών με την ψυχική επιβάρυνση.

Δεν είναι μόνο η ζάχαρη το πρόβλημα. Στα αναψυκτικά συναντάμε γλυκόζη, φρουκτόζη, συντηρητικά και τεχνητές γλυκαντικές ύλες, έναν συνδυασμό που αποδιοργανώνει την ευαίσθητη ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Έτσι, ευνοούνται τα φλεγμονώδη βακτήρια ενώ περιορίζεται η παραγωγή λιπαρών οξέων που προστατεύουν τον οργανισμό. Πειράματα σε ζώα έχουν δείξει ότι αυτές οι μεταβολές μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές στο νευρικό σύστημα και να ενισχύσουν συμπεριφορές που μοιάζουν με κατάθλιψη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η σχέση αυτή δεν φάνηκε να ισχύει για τους άνδρες. Σε εκείνους δεν καταγράφηκε ούτε αύξηση των βακτηρίων Eggerthella ούτε συσχέτιση με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Το γιατί παρατηρείται διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλα δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ωστόσο οι ειδικοί πιθανολογούν ότι ρόλο μπορεί να παίζουν οι ορμονικές διαφορές ή οι ιδιαίτερες αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.

Νέες προοπτικές για την πρόληψη και θεραπεία

Η σημασία της μελέτης είναι ότι ανοίγει νέους δρόμους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι προσεγγίσεις βασισμένες στο μικροβίωμα, όπως η στοχευμένη διατροφή ή η χρήση προβιοτικών, θα μπορούσαν μελλοντικά να μειώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Γι’ αυτό και τονίζουν ότι η διατροφή πρέπει να ενσωματωθεί πιο ενεργά σε προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης, αφού ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να έχουν σημαντική θετική επίδραση.