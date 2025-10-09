Αναψυκτικό light, zero ή με ζάχαρη; Και τα τρία βλάπτουν σοβαρά το συκώτι, λέει νέα έρευνα

Η κατανάλωση ακόμα και ενός αναψυκτικού τύπου «light» την ημέρα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο λιπώδους νόσου του ήπατος έως και 60%, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γαστρεντερολογίας στο Βερολίνο. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη δεν είναι ακίνδυνα, ενώ τα αναψυκτικά με ζάχαρη αυξάνουν τον κίνδυνο κατά περίπου 50%.

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος, γνωστή και ως NAFLD, είναι μια πάθηση που εμφανίζεται σε άτομα που δεν πίνουν αλκοόλ, αλλά συγκεντρώνουν λίπος στο συκώτι. Με τον καιρό, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση ή ακόμη και σε καρκίνο του ήπατος, προσομοιάζοντας στις βλάβες που συνδέονται με χρόνια πρόσληψη αλκοόλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρόβλημα έχει αυξηθεί κατά 50% τα τελευταία 30 χρόνια, με σχεδόν τέσσερις στους δέκα ενήλικες να έχουν ενδείξεις της νόσου.

Η «υγιεινή» εναλλακτική δεν είναι τόσο αθώα

Οπως αναφέρει το CNN οι επικεφαλής της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Σουζού της Κίνας, αναφέρουν ότι τα ποτά χωρίς ή με ελάχιστη ζάχαρη θεωρούνταν επί χρόνια η «υγιεινή» εναλλακτική. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και ένα κουτάκι ημερησίως μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για ηπατικές βλάβες. Η ίδια προειδοποίησε πως τα ποτά αυτά δεν είναι τόσο αθώα όσο παρουσιάζονται, τονίζοντας την ανάγκη να επανεξεταστεί ο ρόλος τους στη διατροφή.

Η μελέτη εξέτασε δεδομένα από 120.000 ενήλικες χωρίς προϋπάρχουσα ηπατική νόσο για διάστημα δέκα ετών. Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τακτικά τη διατροφή τους, ενώ οι ερευνητές αξιολόγησαν πόσο συχνά πίνουν αναψυκτικά, είτε με ζάχαρη είτε «light». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο τύποι αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης λιπώδους νόσου, ενώ όσοι αντικατέστησαν τα αναψυκτικά με νερό μείωσαν τον κίνδυνο έως και 15%.

Πώς τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη επηρεάζουν τον μεταβολισμό

Η αντικατάσταση ζαχαρούχων αναψυκτικών με light δεν φάνηκε να έχει κανένα όφελος. Το νερό, αντίθετα, προστάτευε το συκώτι ανεξαρτήτως του τι αντικαθιστούσε. Γιατί όμως τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη προκαλούν βλάβες; Η απάντηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, βρίσκεται στον τρόπο που επιδρούν στον μεταβολισμό. Τα αναψυκτικά με ζάχαρη αυξάνουν απότομα τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης, προάγοντας την αποθήκευση λίπους στο συκώτι. Από την άλλη, τα τεχνητά γλυκαντικά, παρότι δεν περιέχουν θερμίδες, φαίνεται πως διαταράσσουν το μικροβίωμα του εντέρου, επηρεάζουν το αίσθημα κορεσμού και ενδέχεται να προκαλούν αυξημένη επιθυμία για γλυκές τροφές.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι ακόμη και η ινσουλίνη μπορεί να ενεργοποιείται από τη γεύση του γλυκού, ανεξάρτητα από την παρουσία θερμίδων. Το αποτέλεσμα είναι ένα είδος «μεταβολικής σύγχυσης» που τελικά επηρεάζει την υγεία του ήπατος. Αντίθετα, το νερό ενυδατώνει τον οργανισμό χωρίς να επηρεάζει τον μεταβολισμό, βοηθώντας στην αίσθηση πληρότητας και στην καλύτερη λειτουργία του σώματος.

Η έρευνα έρχεται να ανατρέψει την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι τα light ποτά είναι αβλαβή. Αντιθέτως, δείχνει πως η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία του ήπατος και συνολικά στον οργανισμό. Γι’ αυτό οι επιστήμονες τονίζουν πως η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει το νερό.