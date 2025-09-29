Επιλόχειος κατάθλιψη - αυτός ο άγνωστος: Οι παράγοντες κινδύνου, τα συμπτώματα, η αντιμετώπιση

Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μια αρκετά συχνή πάθηση, που εμφανίζεται στις γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει. Έρευνα του αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχει δείξει ότι μόνο στις ΗΠΑ υπολογίζεται πως 1 στις 8 νέες μητέρες υποφέρουν από αυτήν.

Η έναρξη είναι συνήθως εντός του πρώτου μήνα μετά τον τοκετό, αλλά οι γυναίκες παραμένουν σε κίνδυνο για έως και έναν χρόνο μετά. Και παρόλο που ο όρος «επιλόχεια» αναφέρεται στην περίοδο μετά τον τοκετό, αυτός ο τύπος κατάθλιψης μπορεί επίσης να ξεκινήσει στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης.

Η περιγεννητική κατάθλιψη περιλαμβάνει μικρά ή σοβαρά επεισόδια κατάθλιψης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή έως και έναν χρόνο μετά τον τοκετό.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συναισθήματα θλίψης, ενοχής και ανικανότητας. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να περιλαμβάνει σκέψεις αυτοτραυματισμού ή βλάβης του παιδιού.

Το Γραφείο για την Υγεία των Γυναικών (OWH) του αμερικανικού υπουργείου Υγείας διακρίνει την επιλόχεια κατάθλιψη από το «baby blues», έναν όρο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να περιγράψουν τις διακυμάνσεις της διάθεσης και τα συναισθήματα ανησυχίας και άγχους που είναι συνηθισμένα μετά τον τοκετό. Το baby blues συνήθως υποχωρεί από μόνο του μέσα σε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι πιο σοβαρή και μακροχρόνια και πρέπει να αντιμετωπίζεται από επαγγελματία υγείας.



Πόσο μπορεί να διαρκέσει

Σύμφωνα με το CDC, η επιλόχειος κατάθλιψη μπορεί να διαρκέσει μήνες ή χρόνια μετά τον τοκετό. Εάν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της μητέρας να δημιουργήσει δεσμό με το μωρό της και να το φροντίσει. Δεν επηρεάζει μόνο την υγεία της, αλλά μπορεί να βλάψει τη σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους.



Ποιες γυναίκες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Αν και δεν είναι αντιπροσωπευτική για ολόκληρη τη χώρα, η ίδια έρευνα του CDC έδειξε ότι η συχνότητα των επιλόχειων καταθλιπτικών συμπτωμάτων ήταν μεγαλύτερη στις νεότερες γυναίκες. Το 22% των γυναικών ηλικίας 19 ετών και κάτω ανέφεραν συμπτώματα. Μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ερωτηθέντων, τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν: το 17,8% των γυναικών ηλικίας 20-24 ετών, το 11,9% των γυναικών ηλικίας 25-34 ετών και το 10,8% των γυναικών ηλικίας 35 ετών και άνω ανέφεραν συμπτώματα.



Άλλοι παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης περιλαμβάνουν ιστορικό κατάθλιψης, βίαιες σχέσεις με τον σύντροφο ή ενδοοικογενειακή βία ή διαβίωση στο όριο της φτώχειας ή κοντά σε αυτό: οι γυναίκες που έλαβαν επιδόματα από το κυβερνητικό πρόγραμμα διατροφής για γυναίκες, βρέφη και παιδιά (WIC) ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά (17,0%) σε σύγκριση με εκείνες που δεν έλαβαν (11,2%).



Οι γυναίκες που συμμετείχαν σε μια έρευνα του CDC και είχαν υποστεί κατάθλιψη πριν από την εγκυμοσύνη ήταν 2,7 φορές πιο πιθανό να αναφέρουν συμπτώματα επιλόχειας κατάθλιψης.



Υπάρχουν θεραπείες για την επιλόχειο κατάθλιψη;

Όπως διαβάζουμε στο Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθανθείτε καλύτερα. Η θεραπεία μπορεί να μειώσει τα συμπτώματά σας ή να τα εξαφανίσει εντελώς.

Ορισμένες γυναίκες μπορεί να συμμετέχουν σε συμβουλευτική («θεραπεία μέσω συζήτησης»), ενώ άλλες μπορεί να χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή. Δεν υπάρχει μία θεραπεία που να είναι αποτελεσματική για όλες τις γυναίκες.



Ο γιατρός σας μπορεί να σας κάνει μια σειρά ερωτήσεων, που ονομάζεται διαλογή, για να μάθει περισσότερα για το πώς αισθάνεστε. Μαζί, μπορείτε να βρείτε τη θεραπεία που είναι κατάλληλη για εσάς. Ορισμένες θεραπείες για την κατάθλιψη και το άγχος που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη:

-Συμβουλευτική

Ορισμένες γυναίκες θεωρούν χρήσιμο να συζητούν τις ανησυχίες ή τα συναισθήματά τους με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τρόπους για να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας και να κάνετε αλλαγές που θα σας βοηθήσουν να ανακουφίσετε την κατάθλιψη ή το άγχος.

-Φαρμακευτική αγωγή

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου για πολύ καιρό. Ήθελα να ξαναγίνω ο εαυτός μου»... Υπάρχουν διάφορα φάρμακα που μπορούν να θεραπεύσουν αποτελεσματικά την κατάθλιψη και το άγχος και είναι ασφαλή για τις έγκυες γυναίκες, τις θηλάζουσες μητέρες και τα μωρά τους. Συζητήστε με έναν επαγγελματία υγείας για τα φάρμακα που μπορεί να είναι κατάλληλα για εσάς.