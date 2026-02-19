Ταϊβάν: Συγγενείς «κλέβουν» εκατομμυριούχο 102χρονο από τη νέα του σύζυγο - Απίστευτο βίντεο

Ένα σίγουρα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε έξω από νοσοκομείο στην Ταϊπέι, την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, όταν συγγενείς ενός 102χρονου εκατομμυριούχου τον απομάκρυναν δια της βίας από τη νέα του σύζυγο.

Το περιστατικό συνέβη στις 3 Φεβρουαρίου όταν ο υπερήλικας, το επώνυμο του οποίου είναι Wang, έφευγε από ένα ιατρικό ραντεβού μαζί με τη νέα του σύζυγο που έσπρωχνε το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, στην είσοδο περίμεναν τρεις από τους γιους του, τρεις νύφες και τέσσερα εγγόνια. Όταν το ζευγάρι βγήκε, οι συγγενείς όρμησαν, έσπρωξαν την Lai, τη νέα σύζυγο του ηλικιωμένου, και προσπάθησαν να απομακρύνουν τον Wang τρέχοντας με το αναπηρικό αμαξίδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Lai καλούσε για βοήθεια και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έντασης που επικράτησε.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από κλήση, η οικογένεια ανέφερε ότι ο υπερήλικας ήταν ο πατέρας τους, και τελικά τον πήραν μαζί τους.

Μυστικά παντρεύτηκε ο υπεραιωνόβιος εκατομμυριούχος

Όπως προκύπτει, το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τον μυστικό γάμο του Wang με την φροντίστριά του, στις 5 Ιανουαρίου. Τα παιδιά του λένε ότι ανακάλυψαν τον γάμο μόνο όταν προσπάθησαν να τον επισκεφτούν στις 8 Ιανουαρίου και η Lai τους αρνήθηκε την πρόσβαση.

Η οικογένεια του εκατομμυριούχου ισχυρίζεται ότι η φροντίστρια τον απομόνωσε από τον έξω κόσμο και εμπόδισε την επαφή με την οικογένεια.

Υποστηρίζουν ακόμα ότι εκμεταλλεύτηκε την επιδεινούμενη ψυχική του κατάσταση για να εξασφαλίσει το οικονομικό της μέλλον.

Της μεταβίβασε την περιουσία του

Σύμφωνα με αναφορές, ο Wang μεταβίβασε επτά οικόπεδα και ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 2,2 εκατ. ευρώ στη Lai και στα παιδιά της, συνολικής αξίας περίπου 5,5 εκατ. ευρώ.

Η συνολική περιουσία του εκτιμάται μεταξύ 18,7 και 21,9 εκατομμύρια ευρώ ενώ φέρεται να έχει στην κατοχή του πολλά ακίνητα και αγροτεμάχια στην Ταϊπέι. Η Lai αρνείται τις καταγγελίες και έχει καταθέσει μηνύσεις εναντίον των συγγενών του Wang για εξαναγκασμό και δημόσια προσβολή. Παράλληλα, έχει υποβάλει αίτηση για περιοριστικά μέτρα κατά της οικογένειας.

Οι Αρχές της Ταϊβάν δήλωσαν ότι κατά την καταχώριση του γάμου ο Wang μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσεις και η διαδικασία πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις. Η εγκυρότητα του γάμου και οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων θα κριθούν τώρα στο δικαστήριο, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται σε δικαστική διαμάχη μεταξύ της φροντίστριας και της οικογένειας του εκατομμυριούχου.