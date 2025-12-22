Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά για τη ΝΔ, έτος ΟΠΕΚΕΠΕ το 2025 - Πάνω από τον Τσίπρα η Καρυστιανού
Σταθερό το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της Interview. Κάτω από τον Κασσελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ.
Σταθερά ποσοστά ως προς την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος καταγράφει η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Interview για την Politic σε μία χρονιά που κλείνει για την κυβέρνηση με ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές κινητοποιήσεις.
Η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 29,4% με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στο 14,8%. Στην τρίτη θέση «σκαρφαλώνει» η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τελευταίος με 4% κάτω και από το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.
Ανάλογη εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τους αναποφάσιστους να φθάνουν στο υψηλό 21,6%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς με ποσοστό 28,6%. Ωστόσο πρώτη επιλογή με ποσοστό 30,8% είναι ο «κανένας».
Υπερδιπλάσιο ποσοστό συγκεντρώνει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Μαρία Καρυστιανού έναντι του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιο από τα δυο πιθανά κόμματα θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές.
H Μαρία Καρυστιανού είναι το πρόσωπο που ξεχώρισε ως πρόσωπο της χρονιάς με ποσοστό 24,3%. Στη δεύτερη θέση η Ζωή Κωνσταντοπούλου 21,1%, στην τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 18,4% και πίσω του ο Αλέξης Τσίπρας με 11%.
ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και αγροτικές κινητοποιήσεις είναι τα τρία σημαντικότερα γεγονότα για το 2025, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.